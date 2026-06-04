Codie Sanchez’e göre kredi kartları, banka kartlarına göre dolandırılmaktan daha çok koruyor. Banka kartı çalındığında doğrudan sizin nakit paranızın hedef alındığını ifade eden Sanchez, durumu şu sözlerle özetliyor:
Sürekli banka kartı kullananlar dikkat: Uzman isim uyararak kredi kartlarını işaret etti
Ünlü girişimci ve Contrarian Thinking'in kurucusu Codie Sanchez, yurttaşlara ‘banka kartı kullanmamalısınız’ diyerek uyarılarda bulundu.Derleyen: Baran Yalçın
'Eğer biri banka kartınızı çalıp bir sürü harcama yaparsa, banka size ‘Bilmiyorum, o sizin paranız. Pek umurumda değil’ der. Ama kredi kartınızla dolandırıcılık harcaması yapıldığında ne yaparsınız? İki tıkla harcamayı silerler ve size hemen yeni bir kart gönderirler.'
Banka kartı harcamaları, finansal geleceğiniz için hayati önem taşıyan kredi puanınızı yükseltmenize katkıda bulunmuyor. İyi bir kredi notunun zenginliğin temeli olduğuna dikkat çeken Sanchez, banka kartlarının bu avantajı sunmadığını ifade ediyor.
Yüksek ve iyi bir kredi puanına sahip olmak şu kapıları açıyor:
Para ödünç alırken çok daha düşük faiz oranlarından yararlanmanızı sağlar.
Krediler için onay alma ihtimalinizi ciddi oranda artırır.
Daha yüksek kredi limitlerine ve premium ödül kartlarına erişim sunar.
Ev kiralarken daha iyi koşullarla pazarlık yapmanıza yardımcı olur ve hatta iş bulma olanaklarınızı bile iyileştirebilir.
‘BANKA KARTLARINI DEĞİL KREDİ KARTLARINI TERCİH EDİN’
Banka kartları harcama yaparken vatandaşlara hiçbir ek getiri sağlamazken, kredi kartları sorumlu kullanıldığında ciddi bir para tasarrufu aracı haline gelebiliyor. Banka kartlarının hiçbir puan, avantaj veya nakit para iadesi vermediğini hatırlatan ünlü girişimci, kredi kartı ödüllerinin doğru kullanıldığında bütçeye büyük katkı sağladığına vurgu yapıyor.
Codie Sanchez, kredi kartlarının banka kartlarından çok daha iyi olduğunu belirtse de bilinçsiz kullanımın mali durumunuza büyük zararlar verebileceğinden de bahsediyor. Sanchez'e göre şu durumlarda kredi kartları tehlikeli bir silaha dönüşebilir:
Codie Sanchez, kredi kartlarının banka kartlarından çok daha iyi olduğunu belirtse de bilinçsiz kullanımın mali durumunuza büyük zararlar verebileceğinden de bahsediyor. Sanchez'e göre şu durumlarda kredi kartları tehlikeli bir silaha dönüşebilir: