Sürekli banka kartı kullananlar dikkat: Uzman isim uyararak kredi kartlarını işaret etti

'Eğer biri banka kartınızı çalıp bir sürü harcama yaparsa, banka size ‘Bilmiyorum, o sizin paranız. Pek umurumda değil’ der. Ama kredi kartınızla dolandırıcılık harcaması yapıldığında ne yaparsınız? İki tıkla harcamayı silerler ve size hemen yeni bir kart gönderirler.'