TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye’nin denizleri ve iç suları 2025 yılında balıkçılık sektörü açısından hareketli bir dönemi geride bıraktı. Toplam su ürünleri üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,1 artış göstererek 1 milyon ton sınırının üzerine tırmandı. Ancak bu devasa üretime rağmen, aracıların koyduğu fahiş karlar nedeniyle dar gelirlinin sofrasına hamsi bile lüks gıda olarak girmeye devam etti.

DENİZLER KURUYOR, HAVUZ BALIKÇILIĞI PİYASAYI DOMİNE EDİYOR

Açıklanan verilerin detayları, Türkiye'de doğal avcılığın yerini hızla yapay yetiştiriciliğin (kültür balıkçılığının) aldığını gözler önüne serdi. Toplam 1 milyon tonu aşan üretimin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yetiştiricilik (Kültür Balıkçılığı): Toplam üretimin yüzde 60,4'ünü oluşturarak 626 bin 591 ton olarak kayıtlara geçti.

Deniz Balıkları Avcılığı: Üretimin yüzde 33,4'ünü oluşturdu.

Diğer Deniz ve İç Su Ürünleri: Kalan payı paylaştı.

Genel su ürünleri avcılığı yüzde 15,3 artarak 410 bin 428 ton olurken, denizlerdeki avcılık yüzde 17,3 artış gösterdi.

İÇ SULAR ALARM VERİYOR: GÖLLER VE NEHİRLER KURUYOR!

Raporda dikkat çeken en çarpıcı negatif veri ise iç sular tarafında yaşandı. Denizlerde avcılık artarken, Türkiye'nin göl, baraj ve akarsularındaki iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,3 azaldı. Uzmanlar bu düşüşün, iç sulardaki kirlilik, kuraklık ve yanlış sulama politikalarının yarattığı ekolojik yıkımın somut bir kanıtı olduğunu vurguluyor.

TEZGAHIN ŞAMPİYONU YİNE DEĞİŞMEDİ: HAMSİ!

Avlanan deniz balıkları miktarı geçen yıl 346 bin 366 ton olarak hesaplandı. Türlere göre yapılan analizde Türk halkının en çok tükettiği ve avladığı balığın yine hamsi olduğu tescillendi.

Hamsi: 245 bin 261 tonla açık ara birinci oldu.

Çaça: 28 bin 388 tonla hamsiyi takip etti.

Sardalya: 19 bin 667 tonla üçüncü sırada yer aldı.

Yetiştiricilik tarafında ise denizlerde levrek (174 bin 859 ton) ve çipura (164 bin 643 ton) başı çekerken, iç sulardaki havuzlarda 185 bin 310 tonla alabalık en çok üretilen tür oldu.