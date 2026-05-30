Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri sektörünün üretim kapasitesi, kalite altyapısı ve ihracat performansıyla küresel pazardaki konumunu güçlendirdiği belirtildi. “Mavi Vatan”dan dünya pazarlarına yapılan ihracatın her geçen yıl arttığına dikkat çekildi.

Uluslararası verilere göre, dünya su ürünleri ihracatı 2021 yılında 167,9 milyar dolar seviyesindeyken, yaklaşık yüzde 11 artışla geçen yıl 186 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’nin su ürünleri ihracatı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 64 artarak 1,38 milyar dolardan 2,2 milyar dolara ulaştı. Bu kapsamda Türkiye’nin geçen yıl 133 ülkeye su ürünleri gönderdiği vurgulandı.

Açıklamada, 2024 yılında yaklaşık 2 milyar dolar olan ihracatın, 2025 yılında yüzde 10,9 artışla 2,2 milyar doları aştığı ifade edildi. Aynı dönemde dünya su ürünleri ihracatının ise 172 milyar dolardan yüzde 7 artışla yaklaşık 186 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

Su ürünleri sektörünün, Türkiye’nin gıda arz güvenliğine, sürdürülebilir üretim hedeflerine ve ihracat performansına önemli katkı sunduğu belirtilen açıklamada, Ticaret Bakanlığının sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmaya ve ihracatçıların küresel pazarlardaki etkinliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.