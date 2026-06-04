Sofranızdaki gizli tehlike: Uzmanlar uyarıyor: Bu besinleri aynı tabakta buluşturmayın

BALIK VE YOĞURT: TAZELİK KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Balık ve yoğurdun birlikte tüketilmesinin zehirlenmeye yol açtığına dair yaygın bir inanış bulunuyor. Uzmanlara göre asıl risk, balığın tazeliğini kaybetmiş olması durumunda ortaya çıkıyor.

Olası Risk Nedir?

Beklemiş balıklarda histamin seviyeleri yükselebilir. Yoğurt ve diğer süt ürünleri de belirli miktarlarda histamin içerebilir.

Ne Olabilir?

Taze olmayan balığın süt ürünleriyle birlikte tüketilmesi bazı kişilerde mide bulantısı, kusma, cilt döküntüsü ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle balığın taze olduğundan emin olmak büyük önem taşıyor.