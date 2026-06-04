Bazı besin kombinasyonları besin değerlerinin emilimini azaltabilir, sindirim sistemini zorlayabilir ve çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir.
Sofranızdaki gizli tehlike: Uzmanlar uyarıyor: Bu besinleri aynı tabakta buluşturmayın
Sağlıklı beslenme denildiğinde çoğu kişi yalnızca tükettiği gıdalara odaklanıyor. Oysa uzmanlara göre, besinlerin tek başına faydalı olması yeterli değil; hangi gıdaların birlikte tüketildiği de sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahip.Derleyen: Cemile Kurel
Günlük hayatımızda sıkça tercih edilen bazı gıda eşleşmeleri, sanıldığının aksine vücut için ideal olmayabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 5 besin kombinasyonu...
BALIK VE YOĞURT: TAZELİK KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
Balık ve yoğurdun birlikte tüketilmesinin zehirlenmeye yol açtığına dair yaygın bir inanış bulunuyor. Uzmanlara göre asıl risk, balığın tazeliğini kaybetmiş olması durumunda ortaya çıkıyor.
Olası Risk Nedir?
Beklemiş balıklarda histamin seviyeleri yükselebilir. Yoğurt ve diğer süt ürünleri de belirli miktarlarda histamin içerebilir.
Ne Olabilir?
Taze olmayan balığın süt ürünleriyle birlikte tüketilmesi bazı kişilerde mide bulantısı, kusma, cilt döküntüsü ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle balığın taze olduğundan emin olmak büyük önem taşıyor.
KIRMIZI ET VE YOĞURT: DEMİR EMİLİMİNİ AZALTABİLİR
Kebap-ayran veya köfte-yoğurt gibi kombinasyonlar sofraların vazgeçilmezi olsa da, bu ikilinin besin emilimi açısından bazı dezavantajları bulunuyor.
Olası Risk Nedir?
Kırmızı et yüksek oranda demir içerirken, yoğurt önemli bir kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyumun fazla miktarda alınması, demirin bağırsaklardan emilimini kısmen azaltabilir.
Ne Olabilir?
Özellikle demir eksikliği riski taşıyan kişilerde uzun vadede demir alımının verimliliği düşebilir. Ancak bu durumun tek başına kansızlığa neden olması için düzenli ve yoğun bir beslenme alışkanlığı söz konusu olmalıdır.
ISPANAK VE YOĞURT: BESİN DEĞERİ KAYBI YAŞANABİLİR
Türk mutfağında sıkça tercih edilen yoğurtlu ıspanak, lezzetli bir seçenek olsa da bazı besin öğelerinin emilimini etkileyebilir.
Olası Risk Nedir?
Ispanakta bulunan oksalatlar, yoğurttaki kalsiyumla birleşebilir.
Ne Olabilir?
Bu birleşim hem kalsiyumun hem de bazı minerallerin vücut tarafından kullanılabilirliğini azaltabilir. Böbrek taşı oluşumuna yatkın kişiler için ise aşırı ve sürekli tüketimde dikkatli olunması önerilir.
ANA YEMEKTEN HEMEN SONRA MEYVE TÜKETMEK
Meyveler hızlı sindirilen besinler arasında yer alırken, ağır ana yemeklerin sindirimi daha uzun sürer.
Ne Olabilir?
Gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve mide rahatsızlıkları görülebilir. Sindirim hassasiyeti olan kişiler için meyvelerin öğünlerden bir süre sonra tüketilmesi daha konforlu olabilir.
DOMATES VE SALATALIK: TARTIŞILAN BESİN İKİLİSİ
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ikilisi olan domates ve salatalık hakkında çeşitli görüşler bulunuyor.
Olası Risk Nedir?
Bazı uzmanlar, salatalıkta bulunan enzimlerin C vitamini üzerinde sınırlı etkiler oluşturabileceğini ve sindirim hızlarındaki farklılığın hassas kişilerde rahatsızlığa yol açabileceğini belirtiyor.
Ne Olabilir?
Bazı bireylerde gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunları görülebilir. Ancak bu kombinasyonun herkeste olumsuz etki oluşturduğuna dair kesin bilimsel bir görüş bulunmuyor.