Türkiye, su ürünleri sektöründe ekonomik değeri en yüksek ürünlerin başında gelen mersin balığı ve havyarı üretiminde küresel bir güç olmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen mersin balığı eti ve havyar ihracatından 2,5 milyon dolar gelir elde eden Türkiye, önümüzdeki süreç için agresif bir büyüme stratejisi belirledi. Türkiye’nin, bu stratejik hamleyle pazarın yarısına hakim olması ve ekonomiye yıllık 100 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlaması planlanıyor.

2028 HEDEFLERİ: YILLIK 100 TON HAVYAR ÜRETİMİ

Sektörün önümüzdeki 2 yıl içindeki yol haritası oldukça net. 2028 yılına kadar ulaşılması planlanan resmi hedefler yıllık 20 bin tona çıkarılacak. İhracat yıllık 2 bin 500 tona ulaştırılacak, Mersin Morinası (Huso huso) hayvarı, dünyanın en prestijli lezzetlerinden biri olan bu lüks havyarın yıllık üretimi 100 tona yükseltilecek.

"TÜRK HAVYARI" MARKASI DOĞUYOR

Küresel reyonlarda "Türk Havyarı" markasıyla güçlü bir konum elde etmek isteyen Türkiye, sadece ham üretimle yetinmeyecek. Yatırımların devamında modern mersin balığı kuluçkahaneleri ve son teknoloji işleme fabrikaları kurulacak. Böylece mersin balığı hem havyar olarak hem de taze ve dondurulmuş et seçenekleriyle iç ve dış pazardaki tüketicilere sunulacak.

DOĞAL YAŞAMI KORUMAK İÇİN 100 BİN BALIK NEHİRLERLE BULUŞTU

Üretim hamlesinin yanı sıra, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kurtarılması için de büyük bir çevresel çalışma yürütülüyor. Amasya-Yedikır ve Bolu-Gölköy'deki su ürünleri istasyonlarında, 2022-2025 yılları arasında 'karaca' ve 'sivri burun' mersin balığı türlerinden yaklaşık 100 bin adet üretildi. Bu balıkların bir kısmı özel çiplerle markalanarak Yeşilırmak, Sakarya Nehri ve Karadeniz’e bırakıldı.

BARAJ GÖLLERİNDE 7 FARKLI TÜR YETİŞTİRİLİYOR

Türkiye'de şu anda 7 farklı mersin balığı türünün yetiştiriciliği yapılıyor. Bakanlık onaylı, yıllık toplam 3 bin 204 ton kapasiteye sahip 12 adet aktif tesis bulunuyor. Ağ kafeslerde üretim faaliyetlerine izin verilmesinin ardından Elazığ ve Tunceli'deki Keban Baraj Gölü ile Şanlıurfa'daki Karkamış Baraj Gölü, yüksek kapasiteli üretim merkezleri olarak bu büyük stratejinin omurgasını oluşturuyor.