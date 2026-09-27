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Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81’inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York’ta düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Irak’taki askeri varlığı ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IRAK'IN YOL HARİTASINA PARALEL ADIMLAR

Irak’ın ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılmasını hedefleyen bir politika ortaya koyduğunu belirten Bakan Fidan, özellikle Sincar’daki unsurların silahlarını Irak devletine teslim etmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Başika Üssü’nün geçmişte Irak’ın daveti üzerine terörle mücadele amacıyla kurulduğunu hatırlatan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirmeyle ilişkili yol haritası hayata geçtikçe Türkiye de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir tasarruf içinde olacak."

Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mayıs 2026'da Irak Başbakanlığı görevini devralan Ali ez-Zeydi’nin New York’taki görüşmesinin ardından geldi. Türkiye ile Irak arasında 23 Eylül’de yapılan görüşmelerde de Sincar ve Başika başlıklarının öne çıktığı bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI MASADA

Gündemdeki diğer konuları da aktaran Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin sunulan öneri paketini görüştüklerini, henüz somut bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Mekke Savunma İttifakı’nın kurumsallaşma adımlarına da değinen Fidan, genel sekreter belirleme sürecinin iki hafta içinde tamamlanmasının hedeflendiğini, Pakistan'ın adayının kabul edilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının New York'ta güvenlik ve savunma konularında bir araya geldiğini kaydeden Fidan, BM temasları kapsamında 40'tan fazla ikili ve çok taraflı görüşme gerçekleştirerek diplomasiyi ön planda tuttuklarını vurguladı.