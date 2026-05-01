ABD Başkanı Trump, özellikle Çin ve Avrupa ülkelerine yönelik gümrük tarifeler ile diplomaside kazanamadıklarını elde etmeye çalıştı. Trump, ikili ilişkilerde yaşadığı sıkıntı yaşadığı ülkelere gümrük vergisi tehdidinde bulunurken bu durum çok sayıda ülkenin ABD’ye bakışının olumsuz olmasına neden oldu.

Trump, son açıklamasında Avrupa Birliği’ne yönelik yeni gümrük tarifesini açıkladı. Trump, AB ülkelerinden gelecek otomobil ve kamyonlara uygulanacak gümrük vergisinin gelecek haftadan itibaren yüzde 25’e çıkarılacağını söyledi.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Avrupa Birliği'nin tam olarak mutabık kaldığımız Ticaret Anlaşması'na uymaması nedeniyle, önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne giren Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini artıracağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.

Gümrük vergisi %25'e çıkarılacaktır.

Şayet otomobil ve kamyon üretimini ABD'deki fabrikalarda yaparlarsa, HİÇBİR GÜMRÜK VERGİSİ uygulanmayacağı tam olarak anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

Şu anda 100 milyar doların üzerinde bir yatırımla birçok otomobil ve kamyon fabrikasının inşaatı devam etmektedir; bu, otomobil ve kamyon üretimi tarihinde bir rekordur.

Amerikalı işçilerin görev yapacağı bu fabrikalar yakında açılacaktır. Bugün Amerika'da yaşananların bir benzeri daha önce hiç görülmemiştir."