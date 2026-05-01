Yeniçağ Gazetesi
01 Mayıs 2026 Cuma
Meteoroloji 71 ili tek tek uyardı: Gök yarılacak, şelale gibi yağacak

Meteoroloji 71 ili tek tek uyardı: Gök yarılacak, şelale gibi yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Mayıs hava durumu tahminine göre Türkiye'nin dört bir yanı sağanak ve kuvvetli yağışlara teslim olacak. Batı'da hava sıcaklığı 10 dere birden düşecek.

Yunus Arıkan Derleyen: Yunus Arıkan
Son Güncelleme:
Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde başta olmak üzere, 71 ilde etkili olması bekleniyor.

İşte il il kritik uyarılar...

MARMARA
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman dışında) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Kilis dışında) bölgenin le saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

