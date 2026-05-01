Küresel piyasalarda Fed ve Japonya Merkez Bankası’nın faizleri sabit tuttuğu temkinli süreci değerlendiren altın uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında Mart ayının bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
İslam Memiş açıkladı: Mayıs ayında altın bu rakamı görecek
Altın uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren Mayıs ayı öngörülerini açıkladı. Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının kararları eşliğinde piyasayı değerlendiren İslam Memiş, mayıs ayında altının göreceği rakamı açıkladı.
Ons altının Nisan ayını güçlü bir yükselişle kapattığını vurgulayan İslem Memiş, "Mart ayında 4.100 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın, Nisan ayını 535 dolarlık bir artışla tamamlıyor" dedi.
ONS ALTINDA 4.900 DOLAR HEDEFİ
Altın için mayıs ayı itibarıyla yükseliş dalgasının devam etmesini beklediğini ifade eden Memiş, ons altın tarafındaki teknik seviyelere dikkat çekti.
İslam Memiş altın yatırımcılarını uyararak "Savaş stresi ve siyasi söylemler piyasayı manipüle etmeye devam ederse 4.400 ve 4.500 dolar seviyeleri güçlü destek noktaları olacaktır...
Ancak Mayıs ayı beklentim altın için yükseliş yönlüdür; önce 4.850, ardından 4.900 dolar seviyelerinin test edilmesini bekliyorum." dedi.
GRAM ALTINDA 7.000 TL SINIRI VE YIL SONU TAHMİNİ
Altın yatırımcılarının en çok takip ettiği gram altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelleyen İslam Memiş, Mayıs ayının bir "atak ayı" olacağını öngördü. Uzman isim Memiş, gram altın için şu rakamları paylaştı:
MAYIS AYINDA GRAM ALTINDA BEKLENTİSİ
İslam Memiş'e göre Mayıs ayında gram altın 7.000 TL seviyesinin üzerine ataklar görecek.
İslam Memiş gram altında yıl sonu hedefi için 10.000 TL seviyesinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.
"BU SOYDUNDA MASADA OLMAYACAĞIZ"
Altında kısa vadeli dalgalanmalar ve piyasadaki belirsizlikler karşısında yatırımcıya "sabır" mesajı veren İslam Memiş, uzun vadeli stratejinin önemini vurguladı:
İslam Memiş altın yatırımcılarını uyararak "Mayıs ayında sessizce beklemeye devam edeceğiz. Bu soygunda masada olmayacağız, kenarda duracağız. Orta ve uzun vadede tüm varlıklar için yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz." değerlendirmesi yaptı.