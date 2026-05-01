Yeniçağ Gazetesi
01 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller

Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en ucuz 20 şehri belli oldu. Barınma maliyetinin maaşın sadece yüzde 20'sine denk geldiği bu iller, özellikle emekliler ve dar gelirliler için adeta "finansal nefes alanı" oluyor.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 1

Büyükşehirlerin kaosu ve cep yakan yaşam maliyetleri, rotayı Anadolu’ya kırmaya başladı. TÜİK verileri ve bölgesel ekonomik raporlar, Türkiye’nin en düşük yaşam maliyetine sahip şehirlerini belirlerken, bu illerin özellikle emekliler, öğrenciler ve uzaktan çalışanlar için birer "finansal nefes alanı" olduğunu tescilledi.

1 12
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 2

Metropollerde hanehalkı geliri barınma ve ulaşım gibi zorunlu giderler arasında adeta erirken, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde durum tam tersi seyrediyor.

2 12
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 3

Ekonomi literatüründe "coğrafi arbitraj" olarak adlandırılan durum, bu şehirlerde hayat buluyor: Yüksek maaşı büyükşehir dışında harcayarak alım gücünü maksimize etmek.

3 12
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 4

Büyükşehirlerde maaşın %60'ı kiraya giderken, bu 20 şehirde bu oran %20 seviyelerine kadar düşüyor.

4 12
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 5

Nüfus yoğunluğunun düşük, arsa arzının ise bol olması, inşaat ve konut maliyetlerini metropollerin çok gerisinde tutuyor.

5 12
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 6

İstanbul ve Antalya gibi turizm ve göç merkezlerinde fiyatlar "çok yüksek" seyrederken; Ağrı ve Kars gibi illerde fiyat artış baskısı "çok düşük" kaydediliyor

6 12
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 7

Listenin ilk sıralarında Doğu Anadolu'nun en uç noktaları yer alıyor. Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan, konut arzının talebi rahat karşılaması sayesinde Türkiye'nin yaşam maliyeti en düşük şehirleri olarak zirvede.

7 12
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 8

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Güneydoğu illeri, aynı zamanda cüzdan dostu olmalarıyla da ön planda. Özellikle Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt, hem hizmet sektörü maliyetlerinin düşüklüğü hem de uygun barınma olanaklarıyla listeye güçlü bir giriş yapıyor.

8 12
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 9

Karadeniz’in iç kesimlerinden İç Anadolu’ya uzanan hatta ise Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Tokat dikkat çekiyor. Bu şehirler, metropollere göre çok daha stabil bir fiyat endeksine sahip. İşte illerin sıralaması şu şekilde;

9 12
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 10

1. Ağrı
2. Kars
3. Iğdır
4. Ardahan
5. Mardin

10 12
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 11

6. Batman
7. Şırnak
8. Siirt
9. Kastamonu
10. Çankırı

11 12
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller - Resim: 12

11. Amasya
12. Tokat
13. Yozgat
14. Sivas
15. Niğde
16. Kırşehir
17. Nevşehir
18. Kilis
19. Osmaniye
20. Bingöl

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro