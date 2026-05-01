Büyükşehirlerin kaosu ve cep yakan yaşam maliyetleri, rotayı Anadolu’ya kırmaya başladı. TÜİK verileri ve bölgesel ekonomik raporlar, Türkiye’nin en düşük yaşam maliyetine sahip şehirlerini belirlerken, bu illerin özellikle emekliler, öğrenciler ve uzaktan çalışanlar için birer "finansal nefes alanı" olduğunu tescilledi.
Emekli, öğrenci ve herkes o şehirlere gidiyor: Türkiye’de yaşamın en ucuz olduğu iller
TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en ucuz 20 şehri belli oldu. Barınma maliyetinin maaşın sadece yüzde 20'sine denk geldiği bu iller, özellikle emekliler ve dar gelirliler için adeta "finansal nefes alanı" oluyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Metropollerde hanehalkı geliri barınma ve ulaşım gibi zorunlu giderler arasında adeta erirken, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde durum tam tersi seyrediyor.
Ekonomi literatüründe "coğrafi arbitraj" olarak adlandırılan durum, bu şehirlerde hayat buluyor: Yüksek maaşı büyükşehir dışında harcayarak alım gücünü maksimize etmek.
Büyükşehirlerde maaşın %60'ı kiraya giderken, bu 20 şehirde bu oran %20 seviyelerine kadar düşüyor.
Nüfus yoğunluğunun düşük, arsa arzının ise bol olması, inşaat ve konut maliyetlerini metropollerin çok gerisinde tutuyor.
İstanbul ve Antalya gibi turizm ve göç merkezlerinde fiyatlar "çok yüksek" seyrederken; Ağrı ve Kars gibi illerde fiyat artış baskısı "çok düşük" kaydediliyor
Listenin ilk sıralarında Doğu Anadolu'nun en uç noktaları yer alıyor. Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan, konut arzının talebi rahat karşılaması sayesinde Türkiye'nin yaşam maliyeti en düşük şehirleri olarak zirvede.
Tarihi dokusuyla dikkat çeken Güneydoğu illeri, aynı zamanda cüzdan dostu olmalarıyla da ön planda. Özellikle Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt, hem hizmet sektörü maliyetlerinin düşüklüğü hem de uygun barınma olanaklarıyla listeye güçlü bir giriş yapıyor.
Karadeniz’in iç kesimlerinden İç Anadolu’ya uzanan hatta ise Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Tokat dikkat çekiyor. Bu şehirler, metropollere göre çok daha stabil bir fiyat endeksine sahip. İşte illerin sıralaması şu şekilde;
1. Ağrı
2. Kars
3. Iğdır
4. Ardahan
5. Mardin
6. Batman
7. Şırnak
8. Siirt
9. Kastamonu
10. Çankırı
11. Amasya
12. Tokat
13. Yozgat
14. Sivas
15. Niğde
16. Kırşehir
17. Nevşehir
18. Kilis
19. Osmaniye
20. Bingöl