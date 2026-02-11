ABD Başkanı Trump, yeniden seçilmesinden sonra çeşitli ülkelere uyguladığı gümrük tarifeleri ile ekonomide tedirginliği artırdı. Önce Çin ile ‘ticaret savaşına’ girişen Trump, ABD’nin Grönland’ı olası ilhakına karşı çıkan Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Trump sonrasında ise bu kararından vazgeçti. Trump son olarak İran ile ticaret yapan ülkelere ek gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu.

Trump, geçen yılın ağustos ayında imzaladığı kararname ile İsviçre’ye yüzde 39’luk ek gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu. Bu karar piyasalarda şok etkisine neden oldu.

İsviçre Federal Konsey Üyesi Keller-Sutter karar öncesinde Trump ile 30 dakikalık bir telefon görüşmesi yapmış ve bu görüşmenin ‘felaket’ geçtiği aktarılmıştı. İsviçre, o dönem ABD ile yüzde 10’luk bir tarifede anlaşmayı bekliyordu ancak Trump yüzde 39’luk ek vergiyi duyurdu.

"KONUŞMASINI BEĞENMEDİĞİM İÇİN..."

ABD Başkanı Trump, Keller-Sutter ile görüşmesinin ayrıntılarını aylar sonra açıkladı. Fox Business’a röportaj veren Trump, Keller-Sutter’ın konuşmasını beğenmediği için tarifeyi yüzde 30’dan yüzde 39’a yükselttiğini söyledi.

Trump, Keller-Sutter’ın konuşmadaki üslubunun ‘agresif’ ve ‘tekrarlayıcı’ olduğunu belirterek ABD’nin bütçe açığının 42 milyar dolar olduğunu ve o dönemde bir yapmaları gerektiğini söyledi. Trump, ülkeye %30'luk bir gümrük vergisi uyguladığını ve bunun çok düşük bir oran olduğunu belirtti.

İsviçre Federal Konsey Üyesi Keller-Sutter ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Trump, “Sanırım İsviçre Başbakanı’ndan acil bir telefon aldım ve çok agresif ama nazik bir tavır sergiliyordu. 'Efendim, biz küçük bir ülkeyiz. Bunu yapamayız. Bunu yapamayız' dedi. Telefonu ondan ayıramadım” diye anlattı.

Trump sözlerine şöyle devam etti:

“Hayır, hayır, biz küçük bir ülkeyiz'. Tekrar tekrar ve tekrar. Telefonu ondan ayıramadım, bu yüzden yüzde 30 oldu. Ve onun bizimle konuşma şeklini gerçekten beğenmedim, bu yüzden indirim yapmak yerine yüzde 39'a çıkardım.”

Editör notu: İsviçre'nin başbakanı veya yürütme yetkisine sahip bir cumhurbaşkanı yoktur. Bunun yerine ülke, yedi üyeli bir Federal Konsey tarafından kolektif olarak yönetilir.