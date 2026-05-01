Anasayfa Gündem 27 yıllık Türk devi iflasın eşiğinde: 500'den fazla çalışanı var

Gaziantep’te 27 yıllık Türk devi Flament Tekstil ve Flament Sentetik, ödenmeyen işçi maaşları ve mali krizle sarsılarak iflasın eşiğine geldi. Dev fabrika önünde yükselen protestoların ardından iflas vermemek için mahkemeye başvurdu.

Gaziantep sanayisinin lokomotif güçlerinden biri olan Flament Tekstil’de sular durulmuyor. Ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle fabrika önünde eylem başlatan işçilerin hak arayışı sürerken, 500'den fazla çalışanı olan dev şirketin iflas vermemek için mali darboğazdan çıkış yolu olarak yargıya başvurduğu öğrenildi.

Gaziantep 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket sahipleri Murat Özkeçeci ve Mesut Özkeçeci’nin talebini yerinde bularak kritik bir karara imza attı.

1,2 MİLYAR LİRALIK SERMAYE KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR

500’den fazla çalışanı ve 60 bin metrekarelik devasa üretim alanıyla dikkat çeken şirketin mali tablosuna dair detaylar da ortaya çıktı.

1 milyar 250 milyon liralık sermayesi olan dev şirketin üç ayrı fabrika ile entegre üretim yaptığı ifade edildi.

Mahkeme, 500’ü aşkın çalışanı olan dev şirketin finansal durumunun iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini denetlemek üzere üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirdi.

Karara göre, iflasın eşiğindeki dev şirket için, şirketin tüm ödeme trafiği artık bu komiserlerin onayına tabi olacak.

ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Mahkeme heyeti, iflasın eşiğindeki dev şirket için alacaklılara da yasal haklarını hatırlattı.

Alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durumun olmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunarak talebin reddini isteyebilecekler.

GÖZLER KOMİSERLER HEYETİNDE

Şirketin finansal geleceği ve kapıdaki işçilerin alacaklarının ne zaman ödeneceği, atanan komiserlerin yapacağı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

27 yıllık Türk sanayi devinin iflas edip etmeyeceği ise önümüzdeki 3 aylık geçici mühlet süresince belli olacak. 27 yıllık Türk devi Flament Tekstil’in iflasın eşiğinde olması piyasalarda da etkisini gösterdi.

