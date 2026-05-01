Okullarda şiddet olaylarının önlenebilmesi amacıyla Meclis'e gelecek olan düzenlemede çocukların suça sürüklenmesinin önlenebilmesi için müfredata yeni bir zorunlu ders ekleniyor.
TBMM'den geçecek; Okullara yeni zorunlu ders geliyor
Türkiye'de artan şiddet ve psikolojik bunalım gerçeği okullara akran zorbalığı olarak dönüyor. bilimsellikten uzak olmasıyla eleştirilen MEB müfredatı, bilinçsiz aile eğitimiyle birleşince çocukların hem akran zorbalığına maruz kalmasına hem de şiddete eğilmelerine yol açıyor.Derleyen: Yunus Arıkan
Empati ve Sosyal Beceriler dersi, akran zorbalığının önüne geçmek, karşısındaki akranının durumunu anlayabilmesi için müfredata eklenecek.
“Empati ve Sosyal Beceriler” adıyla zorunlu hale getirilmesi planlanan ders kapsamında, öğrencilerin iletişim, çatışma çözme ve sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Okullarda ayrıca öğrenci konseyleri ve akran arabuluculuğu sistemlerinin kurulması planlanıyor.
Raporda okul güvenliğine ilişkin denetimlerin artırılması da yer alıyor. Koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevrelerinde kamera sistemleri ve görevli sayısının artırılması öngörülürken, mahalle düzeyinde “çocuk dostu danışmanlık” birimlerinin oluşturulması planlanıyor.
ALO ZORBALIK HATTI GELİYOR
Ayrıca akran zorbalığına maruz kalan öğrencilerin anında bildirimde bulunabileceği bir hat da devreye alınıyor. Tablet ve telefonlara yüklenecek olan sistem, öğrencinin konum bilgisini hem ailesine hem de kolluk kuvvetlerine bildirecek.
ZORBALIK YAANLARA TERAPİ
Öte yandan düzenlemenin yalnızca mağdurları korumayı değil, zorbalık davranışı sergileyen öğrencilerin rehabilitasyonunu da hedeflediği belirtildi. Bu kapsamda öfke kontrolü, empati geliştirme ve sosyal beceri programlarının uygulanacağı, riskli davranışların ise düzenli analizlerle erken aşamada tespit edileceği ifade edildi.
Raporda yer alan önerilerin yasalaşması halinde, Türkiye’de okul temelli zorbalıkla mücadelede hem dijital hem de pedagojik açıdan yeni bir dönemin başlayacağı değerlendiriliyor.