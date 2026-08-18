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Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, telefonda görüştü. BAE basınında yer alan haberlerde, liderlerin görüşmede iki ilişkileri ve Orta Doğu’daki son gelişmeleri ele aldıkları ifade edilerek, liderlerin bölgedeki mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.