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Anasayfa Ekonomi Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek

Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek

Ev satıldıktan sonra peşin ödenen kiranın akıbetiyle ilgili Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden emsal karar. Yargıtay, satış tarihinden sonraki döneme denk gelen peşin kira bedelinin eski ev sahibi tarafından yeni ev sahibine eksiksiz iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

Kaynak: AA
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Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek - Resim: 1

Satılan evlerde peşin ödenen kira bedellerinin kime ait olacağı konusundaki hukuki tartışmaya Yargıtay noktayı koydu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira bedeli peşin alınan taşınmazın satışının ardından, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kısmın yeni ev sahibine devredilmemesini hukuka aykırı bularak kararı kanun yararına bozdu.

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Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek - Resim: 2

Ankara'da Yaşanan Olay Davalık Oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre süreç Ankara'da başladı:

Ankara'da yaşayan Y.Ö, B.K. adına kayıtlı evi 18 Aralık 2023 tarihinde satın aldı.

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Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek - Resim: 3

Y.Ö, evdeki kiracıdan 15 Aralık itibarıyla geçerli olan kira bedelini talep etti.

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Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek - Resim: 4

Kiracının, kira ücretini eski ev sahibi B.K'ye ödediğini bildirmesi üzerine Y.Ö, bedeli B.K'den istedi ancak talebi reddedildi.

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Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek - Resim: 5

Yaşanan gelişmenin ardından yeni ev sahibi Y.Ö, eski ev sahibi B.K'ye karşı dava açtı.

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Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek - Resim: 6

Adalet Bakanlığı Kararı Hukuka Aykırı Buldu

Davayı inceleyen Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının eski ev sahibi B.K'de olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

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Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek - Resim: 7

Ancak Adalet Bakanlığı, yerel mahkemenin bu kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozma isteminde bulundu.

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Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek - Resim: 8

Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkemenin kararını bozdu.

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Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek - Resim: 9

"Satış Tarihinden Sonraki Kira Yeni Ev Sahibinin Hakkı"

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında, kiracının 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ait kirayı eski ev sahibi B.K'ye ödediği, yeni alıcı Y.Ö'nün ise evi 18 Aralık'ta devraldığı hatırlatıldı.

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Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek - Resim: 10

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca Y.Ö'nün 18 Aralık itibarıyla kira sözleşmesinin tarafı haline geldiği vurgulanan kararda şu ifadeler yer aldı:

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Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek - Resim: 11

"Kiralananı 18 Aralık'ta satın alan davacının, bu tarih itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup, kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür."

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