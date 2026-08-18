Satılan evlerde peşin ödenen kira bedellerinin kime ait olacağı konusundaki hukuki tartışmaya Yargıtay noktayı koydu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira bedeli peşin alınan taşınmazın satışının ardından, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kısmın yeni ev sahibine devredilmemesini hukuka aykırı bularak kararı kanun yararına bozdu.
Yargıtay'dan emsal kira kararı: Peşin alınan para iade edilecek
Ev satıldıktan sonra peşin ödenen kiranın akıbetiyle ilgili Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden emsal karar. Yargıtay, satış tarihinden sonraki döneme denk gelen peşin kira bedelinin eski ev sahibi tarafından yeni ev sahibine eksiksiz iade edilmesi gerektiğine hükmetti.Kaynak: AA
Ankara'da Yaşanan Olay Davalık Oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre süreç Ankara'da başladı:
Ankara'da yaşayan Y.Ö, B.K. adına kayıtlı evi 18 Aralık 2023 tarihinde satın aldı.
Y.Ö, evdeki kiracıdan 15 Aralık itibarıyla geçerli olan kira bedelini talep etti.
Kiracının, kira ücretini eski ev sahibi B.K'ye ödediğini bildirmesi üzerine Y.Ö, bedeli B.K'den istedi ancak talebi reddedildi.
Yaşanan gelişmenin ardından yeni ev sahibi Y.Ö, eski ev sahibi B.K'ye karşı dava açtı.
Adalet Bakanlığı Kararı Hukuka Aykırı Buldu
Davayı inceleyen Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının eski ev sahibi B.K'de olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.
Ancak Adalet Bakanlığı, yerel mahkemenin bu kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozma isteminde bulundu.
Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkemenin kararını bozdu.
"Satış Tarihinden Sonraki Kira Yeni Ev Sahibinin Hakkı"
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında, kiracının 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ait kirayı eski ev sahibi B.K'ye ödediği, yeni alıcı Y.Ö'nün ise evi 18 Aralık'ta devraldığı hatırlatıldı.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca Y.Ö'nün 18 Aralık itibarıyla kira sözleşmesinin tarafı haline geldiği vurgulanan kararda şu ifadeler yer aldı:
"Kiralananı 18 Aralık'ta satın alan davacının, bu tarih itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup, kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür."