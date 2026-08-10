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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın, son beş aylık askeri çatışmalar sırasında uğradığı zararlar nedeniyle tazminat talep ettiğini iddia etti.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği gerekçesiyle başlayan süreçte bu konunun daha önce yürütülen müzakerelerde gündeme gelmediğini savundu.

"BEN DE İRAN'DAN TAZMİNAT İSTİYORUM"

Trump, İran'ın talebine karşılık kendisinin de İran'dan tazminat talep edeceğini belirterek, yol kenarına yerleştirilen bombalar nedeniyle hayatını kaybedenler, General Kasım Süleymani ile ilişkilendirdiği çatışmalarda ölen ve yaralananlar ile USS Cole saldırısında yaşamını yitirenlerin aileleri adına tazminat isteyeceğini ifade etti.

Ayrıca İran'ın son 50 yılda öldürdüğünü öne sürdüğü protestocuların aileleri ile son beş ayda hayatını kaybeden 52 bin kişinin de bu talebin kapsamına dahil edilmesi gerektiğini savundu.

MÜZAKERE TALİMATI VERDİ

Trump, temsilcilerine bundan sonraki İran ile yapılacak tüm müzakerelerde söz konusu tazminat talebini gündeme getirmeleri yönünde talimat verdiğini açıkladı.

YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Trump, daha sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise tazminat talebinin kapsamını genişletti.

ABD Başkanı, İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze'de meydana gelen can kayıpları ve zararlardan da sorumlu tutulması gerektiğini ileri sürdü.