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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a yaptığı açıklamada İran ile yürütülen temaslara ve Tahran yönetiminin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN KONUSUNDA İŞİ AĞIRDAN ALIYORUZ"

İran politikasına değinen Trump, süreci temkinli yürüttüklerini belirterek, "İran konusunda işi ağırdan alıyoruz. Onlarla yalnızca kısmen müzakere ediyoruz. İran'ı, yüksek enflasyonunu ve paralarının kalmadığı gerçeğini izliyoruz." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK OLARAK ÇOK KÖTÜ DURUMDALAR"

Trump, İran'ın ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtiğini öne sürerek, Tahran yönetiminin askerlerine ödeme yapacak maddi gücünün kalmadığını iddia etti.

ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını savunan Trump, petrol fiyatlarının varil başına 75 doların biraz üzerine gerilediğini ve bunun ABD'li tüketicilerin savaşın etkilerini daha az hissetmesini sağladığını söyledi.

"Bu bir satranç oyunu"

Trump, İran ile yaşanan karşılıklı hamlelere ilişkin ise sürecin kontrol altında olduğunu belirterek, "Her şey yoluna girecek. Her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi." değerlendirmesinde bulundu.