ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "bir türlü işleri yoluna koyamadığını" ve nükleer silahsızlanma anlaşması "imzalamayı bilmediğini" iddia etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI ABLUKASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.