TRUMP’TAN NETANYAHU’YA ATEŞKES MUHTIRASI

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, Orta Doğu’da devam eden geçici ateşkesin geleceğini tartışmaya açtı. İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre Trump, Netanyahu’yu Lübnan’daki ateşkes rejimini çökertebilecek askeri hamleler konusunda doğrudan uyardı.

İSRAİL "GÜVENLİK" DEDİ, TRUMP "DUR" MESAJI VERDİ

Görüşmede Netanyahu, İsrail askerlerinin ve kuzey yerleşimlerinin güvenliğini öne sürerek Lübnan’ın güneyine düzenlenen operasyonların sürmesi gerektiğini savundu. Ancak Trump, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve süresi uzatılan ateşkesin korunması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Trump’ın, Lübnan ve İran dosyalarının birbirinden ayrılamayacak kadar birbiriyle bağlantılı olduğu görüşünü paylaştığı öğrenildi.

ATEŞKESİN GÖLGESİNDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Lübnan’da ilan edilen 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatılmasına rağmen sahada gerilim düşmüyor. İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyinde işgal edilen alanlarda hava ve topçu saldırılarına, bina yıkımlarına devam ediyor. Hizbullah ise İsrail’in ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek İsrail birliklerini hedef alıyor.

AĞIR BİLANÇO: 2 BİN 500 ÖLÜ

2 Mart'ta başlayan yoğun saldırıların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, operasyonların başlangıcından bu yana 2 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen sivillerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.