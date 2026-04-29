Urfalı milyarderin bir haftada serveti uçtu: Türkiye’nin en zengin dördüncü iş insanı…

Enerji sektörünün dev ismi Astor Enerji, ABD’li bir firma ile imzaladığı 51,5 milyon dolarlık dev sözleşme ile gövde gösterisi yaptı.
ABD'li bir firma ile 51,5 milyon dolarlık transformatör anlaşması imzalayan Astor Enerji, küresel arenada dev bir işe imza attı. Anlaşmanın ardından hisselerinde yaşanan ralliyle birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, servetini 3,6 milyar dolara taşıdı.
Dev anlaşmanın ardından şirketin borsa performansıyla birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel’in serveti 10 günde 1 milyar dolar artarak Türkiye’nin en zenginleri listesinde zirveye tırmandı.
Astor Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla küresel pazardaki gücünü bir kez daha kanıtladı.
ABD merkezli bir firma ile el sıkışan şirket, toplam 9 adet yüksek kapasiteli güç transformatörü tedariği için anlaşma imzaladı.
51,5 milyon dolarlık bu dev sözleşme, şirketin 2025 yılı sonu hasılatının yaklaşık yüzde 6,57’sine tekabül ediyor.
Stratejik öneme sahip transformatörlerin üretim ve lojistik süreci için takvim de netleşti. Yapılan planlamaya göre, yüksek teknoloji ürünü transformatörlerin teslimatları 2029 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek.
Bu uzun vadeli iş birliği, şirketin küresel tedarik zincirindeki kalıcılığını tescillemiş oldu. Şirketin uluslararası arenadaki bu başarısı, borsada hisse fiyatlarına rekor artış olarak yansıdı.
Bu hareketlilik, Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel’i Türkiye’nin en zenginleri listesinde üst sıralara taşıdı.
Geçgel’in serveti son 10 günde 1 milyar dolar artış gösterdi. Kişisel serveti 3,6 milyar dolara ulaştı.
Bu yükselişle birlikte Feridun Geçgel, Türkiye’nin en zengin isimleri listesinde 4. sıraya yerleşti.