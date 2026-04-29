SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci yarısı, enflasyon verileriyle şekilleniyor. TÜİK’in açıkladığı ilk üç aylık veriler, zam oranının şimdiden çift haneye ulaştığını gösterirken; piyasa beklentileri ve ekonomistlerin öngörüleri Temmuz ayı için yüzde 15’lik bir artış oranını işaret ediyor.
Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Temmuz ayına çevrilirken, ilk üç aylık enflasyon verileriyle zam oranı şimdiden yüzde 10,4'e ulaştı. Piyasa beklentileri ve ekonomistlerin öngörüleri doğrultusunda 6 aylık toplam artışın yüzde 15 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. İşte tek tek hesapladık.Süleyman Çay
Yılın ilk üç ayında enflasyon; Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96 ve Mart’ta yüzde 1,94 olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebine girecek zammın daha dördüncü ay dolmadan yüzde 10,4 seviyesinde kesinleştiğini kanıtlıyor.
Gözler şimdi 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamlarında. Ekonomistlerin yüzde 2,93 seviyesindeki Nisan ayı beklentisi gerçekleşirse, emeklilerin 4 aylık birikimli zam farkı yüzde 13,26 seviyesine gelecek.
Mayıs ve Haziran aylarındaki olası seyirle birlikte, 6 aylık toplam zam oranının yüzde 15 bandına oturması en güçlü senaryo olarak değerlendiriliyor.
Yüzde 15’lik zam öngörüsü, özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir hesaplama tablosu ortaya koyuyor.
Eğer ekstra bir refah payı düzenlemesi gelmez ve artış kök maaşlar üzerinden yüzde 15 olarak uygulanırsa tablo şöyle şekillenecek:
|
Mevcut En Düşük Maaş
|
Tahmini Zam Oranı
|
Yeni Tahmini Maaş (Temmuz)
|
20.000 TL
|
%15
|
23.000 TL
Mevcut yasal çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Ancak son yıllardaki uygulama geleneği, enflasyon farkının üzerine hükümet tarafından bir "refah payı" eklenmesi yönünde.
Eğer yüzde 15’lik enflasyon farkına ek bir iyileştirme yapılırsa, 23 bin TL olarak öngörülen taban maaşın daha yukarı çekilmesi de ihtimaller dahilinde. Ancak şu anda ekonomi yönetiminde buna bir kaynak yok. İkramiyelere bile bin liralık artış gerçekleştirilmemişti.
Kesin rakamlar, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla birlikte resmiyet kazanacak.
|
Mevcut Maaş (TL)
|
%15 Zam Miktarı (TL)
|
Yeni Tahmini Maaş (Temmuz)
|
20.000
|
3.000
|
23.000
|
22.500
|
3.375
|
25.875
|
25.000
|
3.750
|
28.750
|
27.500
|
4.125
|
31.625
|
30.000
|
4.500
|
34.500
|
32.500
|
4.875
|
37.375
|
35.000
|
5.250
|
40.250
|
37.500
|
5.625
|
43.125
|
40.000
|
6.000
|
46.000
|
42.500
|
6.375
|
48.875
|
45.000
|
6.750
|
51.750
|
47.500
|
7.125
|
54.625
|
50.000
|
7.500
|
57.500