29 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Ekonomi Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı

Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Temmuz ayına çevrilirken, ilk üç aylık enflasyon verileriyle zam oranı şimdiden yüzde 10,4’e ulaştı. Piyasa beklentileri ve ekonomistlerin öngörüleri doğrultusunda 6 aylık toplam artışın yüzde 15 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. İşte tek tek hesapladık.

Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı - Resim: 1

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci yarısı, enflasyon verileriyle şekilleniyor. TÜİK’in açıkladığı ilk üç aylık veriler, zam oranının şimdiden çift haneye ulaştığını gösterirken; piyasa beklentileri ve ekonomistlerin öngörüleri Temmuz ayı için yüzde 15’lik bir artış oranını işaret ediyor.

Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı - Resim: 2

Yılın ilk üç ayında enflasyon; Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96 ve Mart’ta yüzde 1,94 olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebine girecek zammın daha dördüncü ay dolmadan yüzde 10,4 seviyesinde kesinleştiğini kanıtlıyor.

Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı - Resim: 3

Gözler şimdi 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamlarında. Ekonomistlerin yüzde 2,93 seviyesindeki Nisan ayı beklentisi gerçekleşirse, emeklilerin 4 aylık birikimli zam farkı yüzde 13,26 seviyesine gelecek.

Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı - Resim: 4

Mayıs ve Haziran aylarındaki olası seyirle birlikte, 6 aylık toplam zam oranının yüzde 15 bandına oturması en güçlü senaryo olarak değerlendiriliyor.

Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı - Resim: 5

Yüzde 15’lik zam öngörüsü, özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir hesaplama tablosu ortaya koyuyor.

Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı - Resim: 6

Eğer ekstra bir refah payı düzenlemesi gelmez ve artış kök maaşlar üzerinden yüzde 15 olarak uygulanırsa tablo şöyle şekillenecek:

Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı - Resim: 7

Mevcut En Düşük Maaş

Tahmini Zam Oranı

Yeni Tahmini Maaş (Temmuz)

20.000 TL

%15

23.000 TL
Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı - Resim: 8

Mevcut yasal çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Ancak son yıllardaki uygulama geleneği, enflasyon farkının üzerine hükümet tarafından bir "refah payı" eklenmesi yönünde.

Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı - Resim: 9

Eğer yüzde 15’lik enflasyon farkına ek bir iyileştirme yapılırsa, 23 bin TL olarak öngörülen taban maaşın daha yukarı çekilmesi de ihtimaller dahilinde. Ancak şu anda ekonomi yönetiminde buna bir kaynak yok. İkramiyelere bile bin liralık artış gerçekleştirilmemişti.

Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı - Resim: 10

Kesin rakamlar, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla birlikte resmiyet kazanacak.

Emekli maaş zammı için net rakam netleşiyor: Tek tek hesaplandı - Resim: 11

Mevcut Maaş (TL)

%15 Zam Miktarı (TL)

Yeni Tahmini Maaş (Temmuz)

20.000

3.000

23.000

22.500

3.375

25.875

25.000

3.750

28.750

27.500

4.125

31.625

30.000

4.500

34.500

32.500

4.875

37.375

35.000

5.250

40.250

37.500

5.625

43.125

40.000

6.000

46.000

42.500

6.375

48.875

45.000

6.750

51.750

47.500

7.125

54.625

50.000

7.500

57.500
