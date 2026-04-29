TRUMP’TAN İRAN’A "UZUN SÜRELİ ABLUKA" TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ekonomisinin can damarı olan petrol ihracatını tamamen durdurmak amacıyla deniz ablukasını kalıcı hale getirmeye hazırlandığı iddia edildi. Wall Street Journal’ın (WSJ) üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Trump; nükleer programı durdurmak için askeri operasyon riskini almak yerine, limanları uzun süreli bir kuşatma altına almayı planlıyor.

ASKERİ OPERASYON YERİNE EKONOMİK BASKI

Habere göre Trump, yeniden hava saldırılarına başlamayı veya bölgeden tamamen çekilmeyi "yüksek riskli" buluyor. Bu nedenle, İran’ın dış dünya ile ticaretini tamamen kesmek için deniz trafiğini kısıtlama yolunu seçti. Danışmanlarına hazırlık talimatı veren Trump, bu hamleyle Tahran yönetimini yıllardır reddettiği nükleer tavizleri vermeye zorlamayı amaçlıyor.

BEYAZ SARAY’DA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Trump'ın bu stratejisi yönetim içinde farklı yankılar buldu: Şahin kanat, Tahran üzerindeki maksimum baskının taviz getireceğini savunuyor. Ilımlı kanat ise Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının küresel ekonomiye ve petrol fiyatlarına vereceği zarardan endişe ediyor.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

2 Mart’ta İran Devrim Muhafızları, ABD-İsrail saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurdu. Nisan başında ise Pakistan’daki müzakere süreci başarısızlıkla sonuçlandı.13 Nisan’da CENTCOM, İran limanlarına yönelik mevcut deniz ablukasını resmen başlattı. Şimdi gözler, bu ablukanın ne kadar süreceği ve İran’ın "ekonomik kuşatmaya" vereceği muhtemel karşılıkta.