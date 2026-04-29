Mehmet Şimşek politikaları vatandaşın üzerinde ekonomik baskı, ve hayat pahalılığı oluştururken; iktidarın vergi ve ceza kalemleri de vatandaşı bezdirdi.
Mehmet Şimşek Erdoğan'ın planlarını bozdu: Erken seçim ileri tarihe alındı
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için kaçınılmaz olan 'erken seçim' için Kasım 2027 ön görülüyordu. Ancak vatandaşın üzerindeki ekonomik bunalım seçimleri erteleyecek.Derleyen: Yunus Arıkan
ABD-İran savaşının ekonomik yansımalarının önüne geçemeyen ve akaryakıt fiyatlarını stabilize edemeyen AK Parti hükümeti, 2027 Kasım'a kadar ekonominin toparlanmasını beklemiyor. Toparlanmamış bir ekonomik tabloda seçim ise büyük bir risk olarak görülüyor.
İktidara yakın Türkiye Gazetesi, savaşın yansımalarından dolayı erken seçim tarihinin 2027 Kasım'dan 2028 ilkbaharına alındığını belirtti.
Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için 14 Mayış 2028'den önce yapılması gereken seçimler, ABD-İran savaşının yansımalarından dolayı zora girmiş görünüyor.
AK Parti kulislerinde seçim için 2027 yılından net olarak vazgeçildiği belirtiliyor.
Emrah Özcan'ın haberine göre Nisan veya mayıs aylarında gerçekleştirilecek bir seçimin, ekonomi yönetimine ilave 6-7 aylık süre kazandıracağı değerlendiriliyor. Mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğu da kulislerde konuşuluyor.