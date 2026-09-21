İstanbul’un stresini bıraktı: Kendi işinin patronu odu taleplere yetişemiyor

Bu yıl ürünlere olan ilginin beklediklerinden daha fazla olduğunu belirten Yıldız, "Şu anda taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Daha fazla insana ulaşabilmek ve gelen talepleri karşılayabilmek için üretim alanımızı büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

Üretim alanlarında kimyasal gübre kullanmadıklarını belirten Yıldız, doğal üretime önem verdiklerine dikkat çekti.