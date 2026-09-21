Doğma büyüme İstanbullu olan Birsen Yıldız, beş yıl önce tekstil sektörünü bırakarak ailesiyle birlikte tarımsal üretime yöneldi.
İstanbul’un stresini bıraktı: Kendi işinin patronu odu taleplere yetişemiyor
İstanbul’daki tekstil kariyerini geride bırakan Birsen Yıldız, Samsun’da tamamen doğal yöntemlerle aronya ve çilek üretmeye başladı. Tüketicilerin tarladan doğrudan toplayabildiği, ürünler ilgi gördü. Genç kadın gelen taleplere yetişemediğini söyledi.Kaynak: İHA
46 yaşındaki Yıldız, Samsun'un Kavak ilçesinde satın aldıkları 25 dönümlük arazide aronya ve çilek yetiştiriyor
Kavak Ahırlı Mahallesi'nde satın aldıkları arazinin 17 dönümünde aronya, 1,5 dönümünde ise çilek üretimi yapan üniversite mezunu iki çocuk annesi Birsen Yıldız, özellikle çileğe yönelik yoğun talep nedeniyle gelecek yıl üretim alanını genişletmeyi planlıyor.
Aronya üretimini tercih etme nedenini anlatan Yıldız, çilek üretimine ise aronya bahçesi verime geçene kadar masrafları karşılayabilmek amacıyla başladıklarını söyledi.
Yıldız, "Aronya üçüncü yılında verime geçiyor. Çilek üretimine başlamamızın sebebi, aronya bahçemizin masraflarını karşılayabilmekti. Geçen yıl don nedeniyle bir miktar zararımız oldu. Buna rağmen ürün alabildik ve satışını yaptık. Bu yıl ise aronya bahçemiz verime geçti" dedi.
Bu yıl ürünlere olan ilginin beklediklerinden daha fazla olduğunu belirten Yıldız, "Şu anda taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Daha fazla insana ulaşabilmek ve gelen talepleri karşılayabilmek için üretim alanımızı büyütmek istiyoruz" diye konuştu.
Üretim alanlarında kimyasal gübre kullanmadıklarını belirten Yıldız, doğal üretime önem verdiklerine dikkat çekti.
Aronyanın taze tüketilebildiğini ve kurutularak da değerlendirilebildiğini anlatan Yıldız, vatandaşların isterlerse ürünlerini doğrudan bahçeden kendilerinin de toplayabileceğini söyledi. Yıldız, "Vatandaşlarımız gelip bahçemizden kendi ürünlerini toplayabilir. Amacımız kaliteli ürünler yetiştirerek daha fazla insana ulaşmak" ifadelerini kullandı.
Çilek üretiminden de olumlu sonuç aldıklarını belirten Birsen Yıldız, yoğun talep nedeniyle gelecek yıl çilek bahçesini büyütmeyi planladıklarını açıkladı. Yıldız ailesi, Kavak ilçesi Ahırlı Mahallesi'ndeki arazilerinde aronya ve çilek üretimini artırarak daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.