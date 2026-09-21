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Dünya finans devi Goldman Sachs, Basra Körfezi’nden gerçekleşen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatındaki aksamaların kış boyunca sürmesi durumunda küresel enerji piyasalarında sert bir fiyat sıçraması yaşanabileceğini duyurdu. Piyasalardaki seyrin Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine bağlandığı raporda, hava koşullarının mevsim normallerinde seyredeceği varsayımı altında iki ayrı senaryo paylaşıldı.

Goldman Sachs'ın açıkladığı senaryolar ve piyasa beklentileri şu şekilde şekillendi:

Risk Senaryosu (105 Euro/35 Dolar): Basra Körfezi'nden LNG ihracatında anlamlı bir toparlanma yaşanmaması halinde, Avrupa gösterge gaz fiyatı TTF’nin yıl sonuna kadar megavatsaat başına 105 euroya, Asya gösterge fiyatı JKM’nin ise MMBtu başına 35 dolara fırlayabileceği öngörüldü.

Baz Senaryo (70 Euro/25 Dolar): Sevkiyatların kademeli olarak toparlandığı baz senaryoda ise TTF'nin megavatsaat başına 70 euro, JKM'nin ise MMBtu başına yaklaşık 25 dolar seviyesinde kalması bekleniyor.

SANAYİDE '30 DOLAR' ALARMI: KÖMÜRE DÖNÜŞ BAŞLADI

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Goldman Sachs, doğal gaz fiyatlarının risk senaryosundaki seviyelere yaklaşması durumunda sanayi sektöründe ciddi bir talep kaybı yaşanacağına dikkat çekti. Bankanın Hindistan ve Çin’deki sanayi kullanıcılarıyla yürüttüğü temaslar, kritik eşiği gözler önüne serdi:

Kritik Eşik MMBtu Başına 30 Dolar: Bankanın Hindistan'daki sanayi kullanıcılarıyla yaptığı görüşmelere göre, MMBtu başına 30 dolar seviyesi gaz talebinde yeni kesintileri tetikleyecek en kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Çin'de Kömüre Yöneliş: Yüksek doğal gaz maliyetleri nedeniyle Çin'deki bazı sanayi üreticilerinin şimdiden doğal gaz yerine kömür kullanımına kaymış olabileceği değerlendiriliyor.

AVRUPA'DA ENFLASYON KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR

Avrupa'daki LNG ithalatçılarının yükselen maliyetleri doğrudan tüketicilere ve müşterilerine yansıtması bekleniyor. Bu durumun Avrupa genelinde enflasyon baskısını yeniden artırabileceği belirtiliyor.

Enerji fiyatlarındaki olası bir sıçrama, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararlarında da kilit rol oynayacak. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Yannis Stournaras, geçen hafta yaptığı açıklamada, enerji maliyetlerinin sert yükselmesi durumunda Ekim ayında bir faiz artışının ihtimal dışı olmadığını vurgulamıştı.

Piyasalar önümüzdeki dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini, LNG yükleme verilerini ve bölgedeki enerji altyapısına dair gelişmeleri yakından izleyecek.