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Kaynak: AA

ABD Temsilciler Meclisi, savunma harcamalarının artırılması, çiftçilere destek sağlanması ve seçmen kayıt süreçlerine yönelik düzenlemeleri kapsayan 95 milyar dolarlık bütçe teklifini kabul etti.

Yapılan oylamada teklif, 214 "hayır" oyuna karşı 216 "evet" oyuyla Meclis'ten geçti. Teklife Demokrat üyelerin tamamına yakını karşı çıkarken, iki Cumhuriyetçi vekil de "hayır" oyu kullandı.

Söz konusu bütçe planı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarının finansmanına zemin hazırlayan ilk adım olarak yorumlanıyor.

Ancak teklifin yasalaşabilmesi için Senato'nun da onayından geçmesi gerekiyor. Senato'daki oylamanın nasıl sonuçlanacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.