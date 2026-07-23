OLAYLAR

1784 - Türkiye'nin Erzincan ilinde meydana gelen depremde, 5 bin kişi hayatını kaybetti.

1821 - Mora İsyanı sırasında Monemvasia şehrini ele geçiren Yunanlar, 3.000 Türk'ü katlettiler.

1829 - William Austin Burt, daktilonun ilk hali olan tipografi makinesini icat etti.

1881 - Dünyanın en eski spor federasyonu olan Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Belçika'nın Liège kentinde kuruldu.

1888 - Enternasyonal marşı, ilk kez Fransa'nın Lille kentinde işçiler tarafından söylendi.

1894 - Japon güçleri Seul Kraliyet Sarayı'nı işgal etti ve Kore Kralı'nı tahttan indirdi.

1903 - Ford şirketi, ürettiği ilk arabanın satışını yaptı.

1911 - İstanbul'da, Aksaray Yeşil Tulumba'da çıkan büyük yangında yaklaşık 300 ev hasar gördü.

1911 - Mimar Muzaffer Bey'in eseri olan Hürriyet-i Ebediye Tepesi açıldı.

1919 - Erzurum Kongresi başladı.

1926 - Fox Film Şirketi, film şeridi üzerine ses kaydını mümkün kılan "Movietone" ses sisteminin patentini satın aldı.

1929 - İtalya'da faşist Hükûmet, yabancı sözcüklerin kullanımını yasakladı.

1932 - Alman mimar Hermann Jansen'in, Ankara için hazırladığı Jansen planı olarak adlandırılan nazım planı onaylandı.

1939 - Hatay Meclisi'nin, 29 Haziran 1939'da aldığı Türkiye'ye katılma kararının ardından, Fransız Kuvvetleri Hatay Devleti'ni terk etti.

1951 - Paris Antlaşması yürürlüğe girdi.

1952 - Mısır'da Cemal Abdünnasır liderliğindeki Hür Subaylar Hareketi, Kral Faruk'u devirdi ve monarşiye son verdi.

1960 - Türk Edebiyatçılar Birliği olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda; Peyami Safa, Samet Ağaoğlu ve Faruk Nafız Çamlıbel, 27 Mayıs Darbesi'nden önce baskı rejimi taraftarı oldukları gerekçesiyle Birlik'ten çıkarıldı.

1961 - Nikaragua'da Sandinista Milli Özgürlük Cephesi (FSLN) kuruldu.

1963 - Fransa, nükleer denemeleri sınırlandırmak üzere Moskova'da yapılan "Deneme Yasaklama Antlaşması"na katılmayı reddetti.

1967 - Detroit, Michigan'da ABD tarihinin en kanlı ayaklanmalarından biri başladı. Olaylar sona erdiğinde; geride 43 ölü, 342 yaralı ve yaklaşık 1400 yanmış bina kaldı.

1974 - Kıbrıs'ta üç günlük harekatta; 57 şehit, 184 yaralı ve 242 kayıp verildi.

1976 - Sismik-1 araştırma gemisi (Hora), İstinye Tersanesi'nden törenle Ege Denizi'ne açıldı.

1983 - Sri Lanka'daki Budist çoğunluk, yaklaşık 3.000 Tamili katletti. 400.000 civarında Tamil, komşu ülkelere kaçtı. Olay, Sri Lanka tarihine "Kara Temmuz" olarak geçti.

1986 - Prens Andrew ile Sarah Ferguson evlendiler.

1993 - Ağdam, Ermeni ayrılıkçıları tarafından işgal edildi.

1995 - Hale-Bopp kuyruklu yıldızının keşfi.

1996 - Aydın İdare Mahkemesi; Gökova, Yeniköy ve Yatağan termik santrallerinin çevreye zarar verdiği gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulması istemini kabul etti.

2000 - Yasemin Dalkılıç, sualtı sporları; limitsiz dalışta 120, limitli değişken ağırlıkla serbest dalışta ise, 100 metre ile iki dünya rekoru kırdı.

2005 - Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinin üç ayrı noktasında patlayan bombalar, 88 kişinin ölümüne yol açtı.

2010 - One Direction grubu kuruldu.

DOĞUMLAR

1441 - Danjong, Joseon Krallığı'nın altıncı kralıdır (ö. 1457)

1503 - Anna, Avusturya arşidüşesidir (ö. 1547)

1649 - XI. Clemens, Papa (ö. 1721)

1775 - Étienne-Louis Malus, Fransız mühendis, matematikçi ve fizikçi (ö. 1812)

1796 - Franz Berwald, İsveçli besteci (ö. 1868)

1821 - August Wilhelm Malm, İsveçli zoolog (ö. 1882)

1854 - Ernest Belfort Bax, İngiliz sosyalist gazeteci ve filozof (ö. 1926)

1856 - Bal Gangadhar Tilak, Hint bilim insanı, hukukçu, matematikçi, düşünür ve milliyetçi önder (ö. 1920)

1870 - Frederick Alexander Macquisten, Britanyalı avukat ve politikacı (ö. 1940)

1878 - Sadri Maksudi Arsal, Türk-Tatar devlet adamı, hukukçu, akademisyen, düşünür ve siyasetçi (ö. 1957)

1882 - Kâzım Karabekir, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1948)

1884 - Emil Jannings, Alman sinema oyuncusu (ö. 1950)

1888 - Raymond Chandler, Amerikalı yazar (ö. 1959)

1892 - Haile Selassie, Etiyopya İmparatoru (ö. 1975)

1894 - Alfred Kinsey, Amerikalı biyolog, entomoloji ve zooloji profesörü (ö. 1956)

1897 - Ali Mümtaz Arolat, Türk şair (ö. 1967)

1899 - Gustav Heinemann, Almanya'nın 3. Devlet Başkanı (ö. 1976)

1906 - Vladimir Prelog, Hırvat-İsviçreli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1998)

1908 - Behçet Kemal Çağlar, Türk şair (ö. 1969)

1920 - Amalia Rodrigues, Portekizli fado şarkıcısı ve aktris (ö. 1999)

1924 - Gazanfer Bilge, Türk güreşçi ve iş insanı (ö. 2008)

1925 - Arif Damar, Türk şair (ö. 2010)

1928 - Hubert Selby Jr., Amerikalı yazar (ö. 2004)

1930 - Roger Hassenforder, Fransız profesyonel bisiklet sporcusu (ö. 2021)

1933 - Richard Rogers, İtalyan mimar

1941 - Sergio Mattarella, İtalyan siyasetçi ve İtalya cumhurbaşkanı

1943 - Tony Joe White, Amerikalı rock-funk-blues müzisyeni, söz yazarı ve şarkıcı (ö. 2018)

1950 - Namık Korhan, Kıbrıslı Türk diplomat

1951 - Edie McClurg, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı

1953 - Kazım Akşar, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1953 - Necip Rezak, Malezya'nın altıncı başbakanı

1953 - Ahmet Sezerel, Türk sinema oyuncusu

1956 - Atilla Sertel, Türk gazeteci ve siyasetçi

1956 - Nur Ger, Türk iş insanı

1957 - Theo van Gogh, Hollandalı film yönetmeni, yapımcısı, senarist, yazar ve gazeteci (ö. 2004)

1959 - Mauro Zuliani, İtalyan atlet

1961 - Martin Gore, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve besteci (Depeche Mode)

1961 - Woody Harrelson, Amerikalı aktör ve Emmy Ödülü sahibi

1964 - Bekir Ilıcalı, Türk iş insanı ve Erzurumspor Başkanı

1964 - Nick Menza, Alman müzisyen ve baterist (ö. 2016)

1965 - Slash, İngiliz gitarist (Guns N' Roses)

1965 - Jörg Stübner, Alman eski profesyonel futbolcu (ö. 2019)

1967 - Philip Seymour Hoffman, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2014)

1968 - Gary Payton, Amerikalı basketbolcu

1969 - Marco Bode, Alman millî futbolcu

1970 - Charisma Carpenter, Amerikalı oyuncu

1971 - Alison Krauss, Amerikalı bluegrass-country şarkıcısı, söz yazarı ve kemancı

1972 - Élber Giovane, Brezilyalı futbolcu

1972 - Marlon Wayans, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve komedyen

1972 - Suat Kılıç, Türk avukat ve siyasetçi

1973 - Monica Lewinsky, Amerikalı kamu görevlisi ve Beyaz Saray'da eski stajyer

1974 - Barış Özcan, Türk YouTuber

1975 - Alessio Tacchinardi, İtalyan eski millî futbolcu

1976 - Jonathan Gallant, Kanadalı gitarist (Billy Talent grubu)

1976 - Öztürk İlmaz, Türk rock müzik şarkıcısı

1976 - Judit Polgár, Macar satranç ustası

1979 - Mehmet Akif Alakurt, Türk aktör

1979 - Sotiris Kiryakos, Yunan futbolcu

1980 - Michelle Williams, Amerikalı gospel ve R&B şarkıcısı, söz yazarı, oyuncu ve dansçı

1981 - Susan Hoecke, Alman oyuncu

1981 - Dmitriy Karpov, Kazak atlet

1982 - Gökhan Ünal, Türk futbolcu

1982 - Ömer Aysan Barış, Türk futbolcu

1982 - Paul Wesley, Amerikalı oyuncu

1983 - Aaron Peirsol, Amerikalı yüzücü

1984 - Walter Gargano, Uruguaylı futbolcu

1984 - Brandon Roy, Amerikalı basketbolcu

1985 - Anna Maria Mühe, Alman aktris

1987 - Alessio Cerci, İtalyan futbolcudur

1987 - Serdar Kurtuluş, Türk futbolcu

1987 - Julian Nagelsmann, Alman teknik direktör

1989 - Burcu Kıratlı, Türk oyuncu

1989 - Daniel Radcliffe, İngiliz oyuncu

1992 - Danny Ings, İngiliz millî futbolcudur

1992 - Konstantinos Tzortziou, Yunan e-sporcu

1994Takuya Kida, Japon futbolcu

Aleksandros Nikolias, Yunan futbolcu

1995 - Ahn Hyejin, Koreli şarkıcı, rapçi, söz yazarı ve besteci

1996 - Danielle Bradbery, Amerikalı country müzik şarkıcısı

1996 - David Dobrik, bir Slovak YouTuber

1996 - Sinan Kurt, Türk asıllı Alman futbolcu

ÖLÜMLER

1160 - Al-Fa'iz, 1154 -1160 döneminde on üçüncü Fâtımî Hâlifesi olmuştur (d. 1149)

1373 - İsveçli Brijit, Katolik bir Aziz, Mistik ve tarikat kurucusu (d. 1303)

1497 - Barbara Fugger, Alman iş insanı ve bankacı (d. 1419)

1596 - Henry Carey, Kral VIII. Henry'nin Mary Boleyn'den olan oğlu (d. 1526)

1645 - I. Mihail, Rus Çarı (d. 1596)

1756 - Erik Brahe, İsveçli soylu kont (d. 1722)

1757 - Domenico Scarlatti, İtalyan besteci (d. 1685)

1802 - María Cayetana de Silva, İspanyol aristokratı ve ressam Francisco de Goya'nın eserlerinin popüler modellerinden biri (d. 1762)

1875 - Isaac Singer, Amerikalı mucit, aktör ve iş insanı (d. 1811)

1885 - Ulysses S. Grant, ABD'nin 18. Başkanı (d. 1822)

1916 - William Ramsay, İskoç kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1852)

1926 - Viktor Vasnetsov, Rus ressam (d. 1848)

1932 - Alberto Santos-Dumont, Brezilyalı havacı (d. 1873)

1941 - Kamil Akdik, Türk hattat (d. 1861)

1942Adam Czerniaków, Polonyalı mühendis ve senatör (d. 1880)

Valdemar Poulsen, Danimarkalı mühendis ve mucit (d. 1869)

Nikola Vaptsarov, Bulgar şair (d. 1909)

1944 - Eduard Wagner, II. Dünya Savaşı'nda olarak görev yapan Nazi Almanyası ordusu generali (d. 1894)

1944 - Hans von Sponeck, Alman general, jimnastikçi ve futbol oyuncusu (d. 1888)

1948 - D.W. Griffith, Amerikalı film yönetmeni (d. 1875)

1951 - Philippe Pétain, Fransız mareşal ve Vichy Fransası'nın Başkanı (d. 1856)

1951 - Robert Joseph Flaherty, Amerikalı film yönetmeni ve yapımcı (d. 1884)

1955 - Cordell Hull, Tennesseeli Amerikalı politikacı (d. 1871)

1966 - Montgomery Clift, Amerikalı aktör (d. 1920)

1967 - Ahmet Kutsi Tecer, Türk şair, yazar ve eğitimci (d. 1901)

1968 - Henry Hallett Dale, İngiliz farmakolog ve fizyolog (d. 1875)

1971 - Van Heflin, Amerikalı aktör (d. 1910)

1972 - Suat Derviş, Türk gazeteci ve yazar (d. 1903)

1973 - Eddie Rickenbacker, I. Dünya Savaşı'nda As pilot olarak Onur madalyası almış Amerikalı (d. 1890)

1976 - Mehmet Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türk siyasetçi ve diplomat

1981 - Ivan Eklind, İsveçli futbol hakemi (d. 1905)

1983 - Georges Auric, Fransız besteci (d. 1899)

1989 - Cevat Dereli, Türk ressam (d. 1900)

1989 - Donald Barthelme, Amerikalı kısa öykü ve roman yazarı (d. 1931)

1991 - Ertan Anapa, Türk besteci ve şarkıcı (d. 1939)

1996 - Aliki Vuyuklaki, Yunan aktris (d. 1934)

1997 - Chūhei Nambu, Japon atlet (d. 1904)

1999 - II. Hasan, Fas Kralı (d. 1929)

2000 - Cenk Koray, Türk yazar ve gazeteci (d. 1944)

2003 - Sinan Erdem, Türk voleybolcu ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı (d. 1927)

2004 - Serge Reggiani, İtalyan-Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1922)

2007 - Ernst Otto Fischer, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1918)

2007 - Zahir Şah, Afganistan Şahı (d. 1914)

2007 - Ziya Demirel, Türk tiyatro sanatçısı ve yönetmen (d. 1919)

2008 - Fethi Naci, Türk yazar ve eleştirmen (d. 1927)

2011 - Amy Winehouse, İngiliz şarkıcı ve besteci (d. 1983)

2012 - Sally Ride, Amerikalı astronot ve astrofizikçi (d. 1951)

2013 - Rona Anderson, İskoç oyuncu (d. 1926)

2013 - Djalma Santos, Brezilyalı futbolcu (d. 1929)

2014 - Dora Bryan, İngiliz oyuncu (d. 1923)

2016 - Hüseyin Altın, Türk şarkıcı ve besteci (d. 1958)

2016 - Thorbjörn Fälldin, İsveçli politikacı (d. 1926)

2017 - Elliott Castro, Porto Rikolu spor yorumcusu, spor tarihçisi ve yazar (d. 1949)

2017 - John Kundla, Amerikalı eski NBA ve üniversite basketbol takımı antrenörü (d. 1916)

2017 - Mehmet Nuri Nas, Türk Ziraat Mühendisi ve akademisyen (d. 1969)

2017 - Bob DeMoss, Eski Amerikan futbolcusu ve çalıştırıcısı (d. 1927)

2017 - Flo Steinberg, Amerikalı çizgi romancı ve yayımcı (d. 1939)

2018 - Maryon Pittman Allen, Amerikalı gazeteci, yazar ve siyasetçi (d. 1925)

2018 - Oksana Şaçko, Ukraynalı sanatçı ve aktivist (d. 1987)

2018 - Giuseppe Tonutti, İtalyan siyasetçi (d. 1925)

2019 - Prince Ferdinand von Bismarck, Alman avukat, iş insanı ve soylu (d. 1930)

2019 - Gabe Khouth, Kanadalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1972)

2019 - Danica McGuigan, İrlandalı aktris (d. 1986)

2019 - Lois Wille, Amerikalı gazeteci, editör ve köşe yazarı (d. 1931)

2020 - Lamine Bechichi, Cezayirli siyasetçi (d. 1927)

2020 - Hassan Brijany, İsveçli aktör (d. 1961)

2020 - Leida Rammo, Eston aktris ve tiyatro yönetmeni (d. 1924)

2020 - Tamilla Sait kızı Rüstemova-Krastınş, Azeri kökenli Sovyet ve Rus oyuncusu ve piyanist (d. 1936)

2020 - Jacqueline Scott, Amerikalı aktris (d. 1931)

2020 - Stuart Wheeler, İngiliz finansçı, iş insanı, siyasetçi, aktivist ve hukukçu (d. 1935)

2021 - Alfred Biolek, Çek asıllı Alman gösteri sanatçısı, televizyon sunucusu, yapımcı ve eğitimci (d. 1934)

2021 - Ho-Kau Chan, Hong Kong doğumlu Çinli aktris ve opera sanatçısı (d. 1932)

2021 - John Cornell, Avustralyalı film yapımcısı, yönetmeni, oyuncu, senarist ve iş insanı (d. 1941)

2021 - Toshihide Maskawa, Japon Kuramsal fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1940)

2021 - Steven Weinberg, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1933)

2022 - Boy Alano, Filipinli aktör ve eski çocuk oyuncu (d. 1941)

2022 - Rasim Özdenören, Türk öykü ve deneme yazarı (d. 1940)

2024 - Robin Warren, Avusturalyalı patolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1937)