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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenlerle bir araya geldiği programda İran ile yaşanan gerilim ve olası müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran yönetiminin anlaşma yapma niyetinde olduğunu savunan Trump, "İranlılar anlaşmak istiyor ancak henüz buna hazır değiller. Yakında hazır olacaklar." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İran ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden ABD askerlerine de değinen Trump, cenazeleri teslim aldıklarını belirterek ailelerin acısını paylaştıklarını söyledi.

"NÜKLEER SİLAHA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri de değerlendiren Trump, ABD'nin boğaza bağımlı olmadığını ancak güvenlik açısından gerekli adımları atacaklarını belirtti.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz." dedi.

İÇ POLİTİKADA DEMOKRATLARI HEDEF ALDI

Trump, konuşmasının devamında iç politikaya da değinerek Demokrat Parti'yi eleştirdi. Özellikle cinsiyet politikaları ve spor müsabakalarına ilişkin uygulamaları hedef alan Trump, bu politikaların ABD'nin uluslararası alandaki itibarına zarar verdiğini savundu.