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Kaynak: AA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato Ödenekler Komitesi'nde yaptığı sunumda, Pentagon'un 2026 mali yılı için talep ettiği ek bütçenin zorunlu ihtiyaçlardan kaynaklandığını belirtti. Dünyanın giderek daha tehlikeli hale geldiğini savunan Hegseth, savunma kapasitesinin korunması için ilave kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ek bütçe talebinin mevcut ödeneklerin yerine geçmeyeceğini vurgulayan Hegseth, yapay zeka, otonom sistemler, uzay teknolojileri ve işlem gücü gibi alanlarda yatırımların hızlandırılması gerektiğini söyledi. Bu yatırımların ertelenmesi halinde ABD'nin rakiplerinin gerisinde kalabileceğini dile getirdi.

"MALİYET 37,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Demokrat Senatör Dick Durbin'in İran'la süren savaşın maliyetine ilişkin sorusunu yanıtlayan Hegseth, çatışmaların bugüne kadar ABD'ye 37,5 milyar dolara mal olduğunu açıkladı.

Hegseth, talep edilen ek finansmanın sağlanmaması durumunda asker maaşlarının ödenmesinde sorun yaşanabileceğini, ordunun mühimmat ve ekipman yenileme kapasitesinin de ciddi şekilde etkileneceğini savundu.

SENATO OTURUMUNDA SAVAŞ PROTESTOSU

Hegseth'in Senato'daki açılış konuşması savaş karşıtı göstericiler tarafından dört kez kesildi. Güvenlik görevlilerince salondan çıkarılan protestocular, "Masum çocukları bombalamayı durdurun" sloganı attı.

TRUMP YÖNETİMİNE KONGRE ELEŞTİRİSİ

Senato Ödenekler Komitesi Başkan Yardımcısı Patty Murray ise Trump yönetimini, İran'a yönelik askeri operasyonlar için Kongre'den onay almadan harekete geçmekle eleştirdi.

Savaşın yönetimin kendi tercihi olduğunu söyleyen Murray, çatışmaların ağır maliyet doğurduğunu ve ABD askerlerinin hayatını kaybettiğini belirtti. Murray, yönetimin sosyal harcamalar için kaynak olmadığını savunurken savaşa bütçe ayırmasını da eleştirerek, "Sağlık, çocuk bakımı ve barınma için para bulunamıyor ama yeni bir savaş için her zaman bütçe bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.