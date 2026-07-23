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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Inter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, aldıkları sonucun rövanş öncesi kendileri adına olumlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Finlandiyalı teknik adam, turu kendi sahalarında geçmek istediklerini ifade etti.

'İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALDIK'

İstanbul'a tur şansını Finlandiya'ya taşıyacak bir skor hedefiyle geldiklerini belirten Vasara, "Buraya Finlandiya'da turu geçeceğimiz bir sonuç almak için geldik. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir takıma karşı güçlü bir performans sergiledik. Zorlu bir maçtı." dedi.

'RÖVANŞTA DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

Rövanş karşılaşmasına da değinen deneyimli teknik adam, "Umarım sahamızda oynayacağımız rövanşta daha güçlü bir performans sergileyerek turu geçeriz. Başarılı bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.

'BAŞAKŞEHİR'E SAYGI DUYUYORUZ'

Başakşehir'in kalitesine dikkat çeken Vasara, rövanş öncesinde avantaj yakaladıklarını ancak işlerinin kolay olmayacağını vurguladı.

Finlandiyalı çalıştırıcı, "Rövanş öncesi avantajlı olduğumuzu düşünüyorum ama karşımızda güçlü ve saygı duyduğumuz bir rakip var. Tur bitmedi. Bunun kolay olacağını düşünmüyorum." sözleriyle mücadeleyi değerlendirdi.