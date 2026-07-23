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Kaynak: AA

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve Karadeniz'de etkisini artıran yüksek dalga nedeniyle üç ilçede denize girilmesine yönelik kısıtlama kararı alındı. Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer kaymakamlıkları peş peşe yaptıkları açıklamalarla vatandaşları uyardı.

BEYKOZ'DA 5 GÜN BOYUNCA DENİZE GİRİLEMEYECEK

Beykoz Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisindeki Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle 23-27 Temmuz tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı belirtildi.

ARNAVUTKÖY'DE BİR GÜNLÜK YASAK

Arnavutköy Kaymakamlığı da sahillerde dalga boyunun yükselmesi nedeniyle 23 Temmuz'da denize girilmesini yasakladı. Yetkililer, vatandaşlardan uyarılara uymalarını istedi.

KISIRKAYA HALK PLAJI KAPATILDI

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Kısırkaya Halk Plajı'nın 23 Temmuz günü boyunca geçici olarak ziyarete kapatıldığını açıkladı. Kararın, olası boğulma vakalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı ifade edildi.

Yetkililer, hava ve deniz koşullarındaki gelişmelerin takip edildiğini belirterek vatandaşların resmi uyarıları dikkate almalarını istedi.