Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'da Cumhurbaşkanlığı sarayında bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Trump, Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılacağını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya herkesin saygı duyduğunu belirten Trump, Erdoğan ile ilgili gelen bir soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

"ERDOĞAN SURİYE'YE MÜDAHİL OLMADI"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Erdoğan'ın komşu ülkelerle ilgili emperyal planları olduğu sözünün hatırlatılması ve bundan da Suriye'yi kastettiğinin belirtilmesi üzerine Trump, "Erdoğan Suriye'ye çok müdahil olmadı. Kendi haline bıraktı" şeklinde yanıt verdi. Trump Türkiye için "harika bir müttefik" dedi. Sözlerinin devamında "İsrail bence Lübnan'dan çekilecek" diyen Trump, "Ben olmasaydım İsrail olmazdı" şeklinde konuştu.