Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: Yeni sahipleri belli oldu

Tutuklu yargılanan şüpheliler hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edildi. Dosyada; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), TÜBİTAK ve TMSF "suçtan zarar gören" makamlar olarak kaydedildi. Soruşturma kapsamında adı geçen 13 farklı şirket ise dosyada "malen sorumlu" olarak yer aldı.