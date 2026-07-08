Geçtiğimiz yıl başlatılan adli soruşturmalar neticesinde yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçen savunma sanayii firması Assan Group, düzenlenen ihale sonucunda 471 milyon dolar karşılığında ROKETSAN tarafından satın alındı.
Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: Yeni sahipleri belli oldu
TMSF tarafından geçtiğimiz yıl kayyum atanan sanayi devi Assan Group, gerçekleşen ihale ile 471 milyon dolar karşılığında satıldı. Yeni sahibi de belli oldu.Gülsüm Hülya Sundu
Geçtiğimiz ay mal, hak ve varlıkları vitrine çıkarılan şirket için son teklif tarihi 7 Temmuz 2026 olarak belirlenmişti.
TMSF’nin İstanbul Esentepe’de yer alan genel merkezinde bugün gerçekleştirilen ihaleye katılan tek kurum ROKETSAN oldu.
Bu sonuçla birlikte ROKETSAN, Assan Group'un tamamını kendi bünyesine katmış oldu.
Türk savunma sanayisi ekosisteminin aktif oyuncularından biri olan Assan Group; askeri ürün geliştirme ve üretim süreçlerinde rol alıyordu.
NE OLMUŞTU?
Assan Group'un TMSF'ye devredilme süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturmaya dayanıyor.
Şirket yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olmak" ve "askeri casusluk" iddialarıyla aralarında Assan Group'un sahibi Emin Öner ve Genel Müdür Gürcan Okumuş'un da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü tutuklanmıştı.
Tutuklu yargılanan şüpheliler hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edildi. Dosyada; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), TÜBİTAK ve TMSF "suçtan zarar gören" makamlar olarak kaydedildi. Soruşturma kapsamında adı geçen 13 farklı şirket ise dosyada "malen sorumlu" olarak yer aldı.