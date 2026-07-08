Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, forvet hattı için gözünü dünya çapında bir yıldıza dikti.
Beşiktaş'ta yılın transfer bombası: Romelu Lukaku için resmi temaslar başladı
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaşamaması üzerine rotayı Napoli'nin dünyaca ünlü Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya çevirdi ve resmi temaslara başladı.Haber Merkezi
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu Dusan Vlahovic transferinden olumlu sonuç alamayınca rotasını değiştirdi.
Leandro Trossard'ın ardından bir başka Belçikalı yıldızı daha kadrosuna katmak isteyen yönetim, Napoli forması giyen dünyaca ünlü santrfor Romelu Lukaku için vites yükseltti.
SİYAH-BEYAZLILAR SAĞLIK RAPORLARINI İNCELEMEYE ALDI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında da Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Belçikalı golcü için bu kez çok daha ciddi adımlar atılıyor.
Yaşadığı sakatlık sonrası İtalyan ekibi Napoli'de geçtiğimiz sezon sınırlı süreler alan 33 yaşındaki futbolcunun durumu mercek altına alındı.
Türkiye'den Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan tecrübeli golcü için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle ilk iletişimi kurdu.
Yıldız ismin mevcut durumunu değerlendirmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, Lukaku'nun sağlık raporlarını talep ederek inceleme başlattı.
Yönetimin, İtalyan kulübü Napoli ile de resmi bonservis pazarlıkları için temasa geçtiği öğrenildi.
DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇEN PERFORMANS
Yaşadığı sakatlık döneminin ardından milli takım formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Romelu Lukaku, turnuvadaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Belçika Milli Takımı tarihinin 93 golle en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran "Big Rom" lakaplı santrfor, turnuvada tarihi bir başarıya da imza attı.
Son oynanan ABD karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olarak ülkesinin 4. golünü kaydeden tecrübeli forvet, Dünya Kupası tarihinde dört farklı müsabakada sonradan oyuna girip gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Yıldız oyuncu, bu turnuvada ABD, Senegal ve Yeni Zelanda maçlarında kulübeden gelerek skoru değiştirirken, benzer bir başarıyı 2014 Dünya Kupası'ndaki ABD maçında da göstermişti.
SÖZLEŞMESİ 2027 YILINDA SONA ERİYOR
Kariyerinde daha önce Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi dünya devlerinin formasını terleten Romelu Lukaku'nun, Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen deneyimli golcünün, Beşiktaş'ın sunduğu projeye ve İtalya'dan ayrılma fikrine nasıl yaklaşacağı ise yapılacak son görüşmelerin ardından netlik kazanacak.