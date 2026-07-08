Beşiktaş'ta yılın transfer bombası: Romelu Lukaku için resmi temaslar başladı

SİYAH-BEYAZLILAR SAĞLIK RAPORLARINI İNCELEMEYE ALDI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında da Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Belçikalı golcü için bu kez çok daha ciddi adımlar atılıyor.