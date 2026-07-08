Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde

Tutanaklarda şahin mesajların öne çıkması halinde faiz artışı beklentilerinin güçlenebileceği ve altın fiyatlarının baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Daha güvercin bir tablo ise ons altını yeniden 4 bin 200 dolar ve üzerindeki seviyelere taşıyabilir.