Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde

Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde

Altın fiyatları yeniden kritik bir döneme girerken Bank of America’dan (BofA) dikkat çeken bir değerlendirme geldi. BofA, 1999 sonrası başlayan tarihi yükseliş dönemini hatırlatarak altında benzer bir hareketin yaşanabileceği mesajını verdi.Yatırımcılar şimdi Fed kararları ve kritik fiyata odaklandı

Kaynak: Haber Merkezi
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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 1

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, Bank of America’dan (BofA) yatırımcıları yakından ilgilendiren tarihi bir değerlendirme geldi. BofA, 1999 sonrası başlayan büyük yükseliş dönemini hatırlatarak altında benzer bir sürecin yeniden yaşanabileceği mesajını verdi.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 2

BofA Kıdemli Stratejisti Savita Subramanian tarafından yayımlanan yatırımcı notunda, altındaki mevcut baskının bir çelişki olmadığı, aksine büyük bir hareket öncesindeki hazırlık aşaması olabileceği ifade edildi.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 3

ALTIN NE KADAR BASKI ALTINDA?

Ons altın bugün düşüş yaşarken, saat 09.50 itibarıyla yüzde 1’e yaklaşan değer kaybıyla yaklaşık 4 bin 130 dolar seviyelerinde işlem gördü. Altının yıl başından bu yana kaydettiği geri çekilme ise yaklaşık yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 4

Analistlere göre 2026 yılında borsalar rekor seviyelere ilerlerken altının baskı altında kalmasının temel nedenleri arasında Fed’in sıkı para politikası ve yüksek reel getiriler bulunuyor.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 5

Altındaki baskının arkasındaki gelişmeler şöyle sıralanıyor:

FED POLİTİKALARI

Haziran ayında faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutan ABD Merkez Bankası’nın kararları, altın üzerinde baskı oluşturdu. Fed üyelerinden gelen faiz artışı sinyalleri sonrası değerli metal sert düşüş yaşadı.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 6

ZAYIF İSTİHDAM VERİLERİ

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun haziran ayında beklentilerin altında kalan istihdam verisi, piyasalarda faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 7

FAİZ BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artışı ihtimali yüzde 66’dan yüzde 50 seviyesine geriledi. Bu gelişmeyle birlikte altın, temmuz ayının ilk haftasında yüzde 2,3 toparlandı.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 8

GÜMÜŞTEN ALTIN İÇİN GÜÇLÜ SİNYAL

Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise gümüş fiyatlarında yaşandı. Gümüş, aynı hafta içerisinde 62 dolar seviyesine yükselerek yüzde 6,7 değer kazandı.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 9

Haziran sonunda 72 seviyesinin üzerinde bulunan altın/gümüş oranının 67 seviyesine gerilemesi, analistler tarafından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 10

Uzmanlar, gümüşteki güçlü yükselişin genellikle faiz indirimleri ve parasal gevşeme dönemleri öncesinde fiziki metal talebinin arttığına işaret eden öncü sinyallerden biri olduğunu belirtiyor.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 11

ALTININ YÖNÜNÜ FED TUTANAKLARI BELİRLEYECEK

Piyasaların gözü ise Federal Reserve System (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi. 8 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak tutanakların, altının kısa vadeli yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 12

Tutanaklarda şahin mesajların öne çıkması halinde faiz artışı beklentilerinin güçlenebileceği ve altın fiyatlarının baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Daha güvercin bir tablo ise ons altını yeniden 4 bin 200 dolar ve üzerindeki seviyelere taşıyabilir.

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 13

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6.222,23 TL alış – 6.223,15 TL satış

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 14

Ons altın: 4.127,13 dolar alış – 4.127,74 dolar satış

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 15

Çeyrek altın: 9.955,57 TL alış – 10.174,85 TL satış

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 16

Yarım altın: 19.849,26 TL alış – 20.349,31 TL satış

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Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde - Resim: 17

Cumhuriyet altını: 41.609 TL alış – 42.239 TL satış

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