Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, Bank of America’dan (BofA) yatırımcıları yakından ilgilendiren tarihi bir değerlendirme geldi. BofA, 1999 sonrası başlayan büyük yükseliş dönemini hatırlatarak altında benzer bir sürecin yeniden yaşanabileceği mesajını verdi.
Altın için tarihi uyarı: BofA “Yine aynısı olabilir” dedi, yatırımcıların gözü bu seviyelerde
Altın fiyatları yeniden kritik bir döneme girerken Bank of America’dan (BofA) dikkat çeken bir değerlendirme geldi. BofA, 1999 sonrası başlayan tarihi yükseliş dönemini hatırlatarak altında benzer bir hareketin yaşanabileceği mesajını verdi.Yatırımcılar şimdi Fed kararları ve kritik fiyata odaklandıKaynak: Haber Merkezi
BofA Kıdemli Stratejisti Savita Subramanian tarafından yayımlanan yatırımcı notunda, altındaki mevcut baskının bir çelişki olmadığı, aksine büyük bir hareket öncesindeki hazırlık aşaması olabileceği ifade edildi.
ALTIN NE KADAR BASKI ALTINDA?
Ons altın bugün düşüş yaşarken, saat 09.50 itibarıyla yüzde 1’e yaklaşan değer kaybıyla yaklaşık 4 bin 130 dolar seviyelerinde işlem gördü. Altının yıl başından bu yana kaydettiği geri çekilme ise yaklaşık yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.
Analistlere göre 2026 yılında borsalar rekor seviyelere ilerlerken altının baskı altında kalmasının temel nedenleri arasında Fed’in sıkı para politikası ve yüksek reel getiriler bulunuyor.
Altındaki baskının arkasındaki gelişmeler şöyle sıralanıyor:
FED POLİTİKALARI
Haziran ayında faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutan ABD Merkez Bankası’nın kararları, altın üzerinde baskı oluşturdu. Fed üyelerinden gelen faiz artışı sinyalleri sonrası değerli metal sert düşüş yaşadı.
ZAYIF İSTİHDAM VERİLERİ
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun haziran ayında beklentilerin altında kalan istihdam verisi, piyasalarda faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi.
FAİZ BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM
CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artışı ihtimali yüzde 66’dan yüzde 50 seviyesine geriledi. Bu gelişmeyle birlikte altın, temmuz ayının ilk haftasında yüzde 2,3 toparlandı.
GÜMÜŞTEN ALTIN İÇİN GÜÇLÜ SİNYAL
Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise gümüş fiyatlarında yaşandı. Gümüş, aynı hafta içerisinde 62 dolar seviyesine yükselerek yüzde 6,7 değer kazandı.
Haziran sonunda 72 seviyesinin üzerinde bulunan altın/gümüş oranının 67 seviyesine gerilemesi, analistler tarafından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.
Uzmanlar, gümüşteki güçlü yükselişin genellikle faiz indirimleri ve parasal gevşeme dönemleri öncesinde fiziki metal talebinin arttığına işaret eden öncü sinyallerden biri olduğunu belirtiyor.
ALTININ YÖNÜNÜ FED TUTANAKLARI BELİRLEYECEK
Piyasaların gözü ise Federal Reserve System (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi. 8 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak tutanakların, altının kısa vadeli yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Tutanaklarda şahin mesajların öne çıkması halinde faiz artışı beklentilerinin güçlenebileceği ve altın fiyatlarının baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Daha güvercin bir tablo ise ons altını yeniden 4 bin 200 dolar ve üzerindeki seviyelere taşıyabilir.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6.222,23 TL alış – 6.223,15 TL satış
Ons altın: 4.127,13 dolar alış – 4.127,74 dolar satış
Çeyrek altın: 9.955,57 TL alış – 10.174,85 TL satış
Yarım altın: 19.849,26 TL alış – 20.349,31 TL satış
Cumhuriyet altını: 41.609 TL alış – 42.239 TL satış