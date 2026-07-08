Ortadoğu'da tırmanan savaş gerilimi ve küresel finans devlerinin pozisyon değişiklikleri emtia borsalarını yangın yerine çevirirken, altının geleceğine dair en net ve bilimsel analiz akademiden geldi. TGRT Haber'e konuşsn İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, panik havası yaratılmak istenen piyasalardaki algı oyunlarını teknik verilerle çürüttü.
Sefer Şener gram altın için rakam verdi: Yıl sonunu işaret etti
Küresel piyasalarda esen jeopolitik fırtınaların ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz baskısının ardından, altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yerli yatırımcıyı alarma geçirdi. Altın için dip ve zirve seviyelerini kuruşu kuruşuna hesaplayan Şener, bakın gram altın için hangi tarihi işaret etti.Züleyha Öncü
"Mevcut Tabloda Ölümcül Kesişme Kesinlikle Yok"
Piyasalarda yatırımcıyı paniğe sevk etmek amacıyla ortaya atılan teknik analiz iddialarına açıklık getiren Prof. Dr. Sefer Şener, mevcut tabloda bir "Death Cross" oluşmadığını kesin bir dille belirtti.
Kısa vadeli hareketli ortalamaların, uzun vadeli ortalamaların altına inmesi durumunda teknik olarak bu kesişmenin yaşandığını hatırlatan Şener, gerçeği şu sözlerle faş etti: "Şu anda ise böyle bir durum kesinlikle yok. Son bir yılda ons altında sürekli 5 bin dolar üzerinde kalıcı bir fiyat yapısı oluşmadığı için teknik anlamda ölümcül kesişmeden söz etmek doğru değil."
Altın Fiyatları Neden Yükselemiyor? İşte O 3 Kritik Neden
Altın fiyatları üzerinde baskı kuran ve yükselişi dizginleyen küresel mekanizmaları deşifre eden Prof. Dr. Sefer Şener, önümüzdeki dönemin şifresi niteliğindeki 3 temel unsuru sıraladı:
ABD'nin faiz politikası ve Fed'den gelecek şahin/güvercin mesajlar,
Dünya genelindeki merkez bankalarının fiziki altın alımlarının hız kesmeden devam etmesi,
Küresel büyük yatırımcıların yeniden altın ETF'lerine (Borsa Yatırım Fonları) güçlü şekilde yönelmesi.
Şener, özellikle ABD kanadında faiz indirimi beklentisinin yeniden güç kazanması durumunda, altın fiyatlarında çok daha agresif ve güçlü yükselişlerin önünün açılacağını vurguladı.
İşte Yıl Sonu Bombası: "Gram Altın 7 Bin Liranın Üzerine Çıkacak!"
Yatırımcıların en çok merak ettiği "Gram altın ne zaman yükselecek?" sorusuna ve yıl sonu öngörülerine dair tarihi rakamlar veren Prof. Dr. Sefer Şener, mevcut seviyelerin dip bölgeye çok yakın olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:
"Bugünkü şartlar içerisinde altının nispi olarak taban fiyatlarının 4.000 dolar seviyeleri olduğu anlaşılıyor. Olağanüstü gelişmeler yaşanmadığı sürece ons altında 3.900-4.000 dolar bandı güçlü destek bölgesi. Gram altında da 5.900-6.000 TL bandı önemli destek seviyesini oluşturuyor.
Amerika'nın faiz politikalarında beklenmedik sert değişiklikler yaşanmadığı sürece bu seviyelerin altına inilmesini beklemiyorum."
Mevcut küresel makroekonomik koşulların korunması durumunda altının önünün açık olduğunu belirten Şener, yıl sonuna doğru ons altının yeniden 4.900-5.000 dolar seviyelerini görebileceğini açıkladı. Bu yükseliş senaryosunun gerçekleşmesiyle birlikte yurt içinde gram altının yeniden 7 bin liranın üzerine çıkacağını belirten uzman isim, bu yükseliş trendinin hız kademesini ise doğrudan ABD Merkez Bankası'nın faiz kararlarının belirleyeceğini ifade etti.
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