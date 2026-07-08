Sefer Şener gram altın için rakam verdi: Yıl sonunu işaret etti

Kısa vadeli hareketli ortalamaların, uzun vadeli ortalamaların altına inmesi durumunda teknik olarak bu kesişmenin yaşandığını hatırlatan Şener, gerçeği şu sözlerle faş etti: "Şu anda ise böyle bir durum kesinlikle yok. Son bir yılda ons altında sürekli 5 bin dolar üzerinde kalıcı bir fiyat yapısı oluşmadığı için teknik anlamda ölümcül kesişmeden söz etmek doğru değil."