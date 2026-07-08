Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede basının sorularını yanıtladı.

Trump, canlı yayında İran'daki ateşkesin bittiğini söylemesi üzerine "çatışmaların devam edip etmeyeceğini" soran bir gazeteciye "çok kötü davranıyorlar. Dün gece onları sert vurduk. Onları uyarıyorum, bu gece onları yine sert vuracağız" dedi.



Başkan, bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken İran'ı bu gece sert vuracaklarını söyledi. ABD Başkanı, "Normalde bunu söylemezdim, ancak bu konuda yapabilecekleri bir şey yok. O yüzden 'büyük ihtimalle' diyebilirim" diye ekledi.

İran'daki hedeflerden bahseden Trump, "Elektrik tesislerini, su tesislerini vurabiliriz. Hark adasını vurduk, petrolü vurmayın dedim. Orayı ele geçirebiliriz" dedi.

Trump, "Büyük bir saldırı... Evet. Olabilir, bir kerede çok şeyi yıkarız" dedi. ABD Başkanı "İran'a olan ablukayı yeniden başlatabiliriz ve bu abluka sadece İran'ı etkiler. Belki mayın atarlar, ama bu kadar" dedi.

'İRANLILAR YALANCI'

ABD Başkanı, "Benim orada olmamın tek bir amacı var, o da İran'ın nükleer silah elde etmemesi" dedi.

İran'ı eleştirmeye devam eden Trump "Onlar yalan söyledi, insanlarımızı öldürdü... Obama'nın İran ile nükleer anlaşması büyük bir trajediydi. Biz ise İran'ın nükleer hayallerinin önüne bir duvar çektik. İran'la bir anlaşma bile yapmayabiliriz" sözlerini sarf etti.