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Kaynak: AA

ABD’de ani şekilde hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham’ın ölümü suikast iddialarını da beraberinde getirmişti. Graham’ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu açıklandı.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre Graham'ın ofisi, sosyal medyada spekülasyonlara neden olan ölümüne ilişkin adli tıp kurumunun ön bulgularını açıkladı.

Açıklamada, Senatör Graham'ın ölümünün kalpten çıkan ana atardamarda meydana gelen iç duvar yırtılmasından (aort diseksiyonu) kaynaklandığı belirtildi.

Bu durumun damar sertliği kaynaklı kalp ve damar hastalığından meydana geldiği aktarılan açıklamada, tüm toksikoloji ve mikroskobik testler tamamlanınca ölüm belgesinin güncelleneceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Axios muhabiri Barak Ravid de Graham'ın ölümünden hemen önce kendisine yaptığı açıklamada, Senatör'ün, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir girişim için temel atmaya hazırlandığını öne sürdü.

Senatoda 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın 11 Temmuz'da "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Aralarında aşırı sağcı aktivist Laura Loomer'ın da bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcıları, Graham'ın öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti.