Bursa'nın Nilüfer, Karacabey ve Mudanya ilçelerinde tarla, bağ ve lüks villalardan oluşan devasa büyüklükteki taşınmazlar icra ve satış dosyaları kapsamında birer birer elektronik artırmaya açılıyor.
Bursa’nın toprağı satılıyor
Bursa’nın tarım anlamında verimli toprağı resmen satılıyor. İcra tufanı çok sert vurdu. Devasa büyüklükteki taşınmazlar icra ve satış dosyaları kapsamında birer birer alıcıya çıkıyor.Gülsüm Hülya Sundu
Bursa Hakimiyet'ten Burak Acar'ın haberine göre; UYAP üzerinden elden çıkarılacak bu taşınmazlar için belirlenen toplam muhammen bedel tablosu tam 79 milyon 782 bin 533 lira 20 kuruş olduğu ortaya çıktı.
Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu listesinde, Nilüfer'in kritik ekolojik ve tarımsal alanlarındaki araziler başı çekiyor.
Karacaoba Mahallesi’nde "Tarım Alanı" ve "Ramsar Tampon Bölgesi" sınırları içinde yer alan tam 10 bin 100 metrekarelik dev tarla (541 parsel) 25 milyon 250 bin TL bedelle haraç mezat satışta.
İnegazi Mahallesi’nde orman alanı içerisinde kalan 3 bin 186 metrekarelik tarlanın (101 ada 17 parsel) borçluya ait 5/24'lük hissesi 1 milyon 300 bin TL'ye icradan satılıyor.
Konaklı Mahallesi’nde kırsal yerleşim alanında bulunan 1.100 metrekarelik tarla (1057 parsel) için istenen bedel 4 milyon 565 bin TL.
İrfaniye Mahallesi’nde imar sınırına yalnızca 60 metre mesafedeki 500 metrekarelik tarla (580 parsel) 1 milyon 375 bin TL muhammen bedelle elden çıkarılacak.
Tarım deposu Karacabey'de de durum farksız; ilçedeki çok sayıda değerli arazi icra tahtasında alıcısını bekliyor.
Subaşı Mahallesi’nde 1.005 metrekarelik tarla 936 bin 400 TL, 1.272 metrekarelik bir diğer tarla ise 1 milyon 83 bin 240 TL bedelle satışta. Aynı mahallede üzerinde zeytin, incir ve fıstık çamı bulunan 860 metrekarelik bağ ise 1 milyon 588 bin TL'ye dosyaya girmiş durumda.
Canbalı Mahallesi’nde 5 bin 239 metrekarelik dev sulu tarım arazisi (1170 ada 6 parsel) tam 4 milyon 243 bin 768 lira 20 kuruş bedelle satış listesinde yer alıyor.
Sultaniye Mahallesi’nde iki farklı taşınmazın hisseleri sırasıyla 1 milyon 517 bin TL ve 2 milyon 821 bin TL bedellerle elektronik artırmaya çıkıyor.
İcra listesinin en yüksek bedelli, dudak uçuklatan taşınmazı ise Mudanya'dan geldi:
Çağrışan Mahallesi’nde Şahintepe Sitesi'nde yer alan, 430 metrekare net kullanım alanına sahip (937 parsel) lüks dubleks villa için belirlenen muhammen bedel tam 35 milyon TL.
Esence Mahallesi’nde milyonluk villanın aksine, Tepebağlar Mevkii'nde yer alan bir dut bahçesinin (227 parsel) 1/24'lük küçük bir hissesi bile 103 bin 125 TL'ye satış dosyasına yansımış durumda.
Söz konusu arazilerin ve yapıların tamamı, UYAP e-Satış sistemi üzerinden belirlenen tarihlerde elektronik ortamda ihale edilecek.