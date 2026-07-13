Bursa’nın toprağı satılıyor

Tarım deposu Karacabey'de de durum farksız; ilçedeki çok sayıda değerli arazi icra tahtasında alıcısını bekliyor.

Subaşı Mahallesi’nde 1.005 metrekarelik tarla 936 bin 400 TL, 1.272 metrekarelik bir diğer tarla ise 1 milyon 83 bin 240 TL bedelle satışta. Aynı mahallede üzerinde zeytin, incir ve fıstık çamı bulunan 860 metrekarelik bağ ise 1 milyon 588 bin TL'ye dosyaya girmiş durumda.