Kaynak: DHA

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında 'ani bir rahatsızlık' nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. Graham’ın ofisinden yapılan açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Graham, Türkiye'ye yönelik en sert eleştirileri yapan siyasetçiler arasında yer alıyordu.

NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'YA GELMİŞTİ

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmıştı.

ABD'li Senatör, 2 gün önce (10.07.2026) Rusya-Ukrayna savaşı başlığı ile Ukrayna Devlet Lideri Zelenskiy ile görüşmüştü.

Öte yandan, Türkiye'ye yönelik yıllarca kara propaganda yapan Graham son dönemde şaşırtan mesajlar vermişti. Temmuz 2026'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında konuşan senatör, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının yeniden satılmasına tamamen karşı olmadığını söylemişti. Graham, şunları söylemişti:

"Türkiye muazzam bir müttefik, aynı zamanda NATO'nun sarsılmaz bir sütunu. Türkiye'ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum."