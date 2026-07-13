Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026)

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı. . Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve faiz beklentilerindeki değişimlerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatlarında geri çekilme meydana geldi. İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum.

Hava Demir Hava Demir
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026) - Resim: 1

ABD ile İran arasında hafta sonu karşılıklı yaşanan saldırılar sonrası enerji fiyatlarında yükseliş görülürken altın fiyatları yatay bir seyir izlemişti. Artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026) - Resim: 2

İşte 13 Temmuz 2026 güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026) - Resim: 3

Gram Altın Bugün Ne Kadar?

13 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla gram altın güne 6.132,84 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026) - Resim: 4

Çeyrek Altın Kaç TL Oldu?

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın ise yeni haftanın ilk işlem gününde 10.068,00 TL satış fiyatıyla başladı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026) - Resim: 5

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın: 20.118,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026) - Resim: 6

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tam altın: 40.430,44 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026) - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 40.045,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026) - Resim: 8

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gremse altın: 101.386,14 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026) - Resim: 9

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın: 4.060,38 dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026) - Resim: 10

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