ABD ile İran arasında hafta sonu karşılıklı yaşanan saldırılar sonrası enerji fiyatlarında yükseliş görülürken altın fiyatları yatay bir seyir izlemişti. Artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Temmuz 2026)
Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı. . Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve faiz beklentilerindeki değişimlerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatlarında geri çekilme meydana geldi. İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum.Hava Demir
İşte 13 Temmuz 2026 güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
13 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla gram altın güne 6.132,84 TL seviyesinden işlem görüyor.
Çeyrek Altın Kaç TL Oldu?
Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın ise yeni haftanın ilk işlem gününde 10.068,00 TL satış fiyatıyla başladı.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın: 20.118,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın: 40.430,44 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını: 40.045,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın: 101.386,14 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın: 4.060,38 dolar
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