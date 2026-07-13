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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de kampın en dikkat çeken isimlerinden biri Ognjen Mimovic oldu.

Geçtiğimiz sezonu Pafos'ta kiralık olarak geçiren ve yaz transfer döneminde yeniden kiralanması ya da bonservisiyle gönderilmesi beklenen Sırp futbolcu, gösterdiği performansla teknik heyetin fikrini değiştirmeye başladı.

KAMPIN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe kampındaki en büyük sürpriz isim Mimovic oldu.

21 yaşındaki sağ bekin hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansın teknik heyetten tam not aldığı belirtildi.

KONTENJAN İÇİN DÜŞÜNÜLEBİLİR

Mimovic'in bu performansını sürdürmesi halinde TFF'nin yeni sezonda uygulayacağı 10+4 yabancı oyuncu kuralında +4 kontenjanı için güçlü adaylardan biri olduğu ifade edildi.

Teknik ekibin gelişiminden memnun olduğu genç futbolcunun kampın geri kalan bölümündeki performansı da yakından takip edilecek.

ANADOLU KULÜPLERİ TAKİPTE

Öte yandan Ognjen Mimovic'e Trendyol Süper Lig'den de yoğun ilgi olduğu kaydedildi.

Birçok Anadolu kulübünün genç sağ beki kadrosuna katmak istediği belirtilirken İsmail Kartal'ın kamp sonunda vereceği karar Mimovic'in geleceğini belirleyecek.

GELECEĞE YATIRIM HAMLESİ OLARAK TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Sırp sağ beki 2024-2025 sezonunun devre arasında Kızılyıldız'dan geleceğe yatırım hamlesi olarak kadrosuna katmıştı.

Önce Zenit'e ardından da Pafos'a kiralanan Mimovic, henüz Fenerbahçe'de herhangi bir resmi maçta forma giymedi.