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Kaynak: AA

İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınan ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden aşırı sağcı aktivist Laura Loomer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Graham'ın ölümünün doğal olmayabileceğini öne sürerek, "Rusya, Lindsey Graham'ı zehirledi mi?" ifadelerini kullandı.

Loomer, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun daha önce Graham, Trump ve kendisi hakkında tehditlerde bulunduğunu iddia ederek, senatörün ölümüne ilişkin kapsamlı bir soruşturma açılması gerektiğini savundu.

İRAN VE RUSYA İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Loomer, Graham'ın Ukrayna ziyaretinin ardından hayatını kaybetmesini şüpheli bulduğunu belirterek, bunun tesadüf olmayabileceğini öne sürdü.

İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen Dünya Değerleri Ağı'nın kurucusu Haham Shmuley Boteach da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın daha önce Graham'ı tehdit ettiğini hatırlatarak ölümün arkasında Tahran'ın olabileceğini iddia etti.

Öte yandan YouTube yayıncısı Clint Russell ise Graham'ın Ukrayna'ya verdiği destek ve Rusya karşıtı açıklamaları nedeniyle Moskova'nın hedefi haline gelmiş olabileceğini savundu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

2003 yılından bu yana ABD Senatosu'nda görev yapan 71 yaşındaki Lindsey Graham'ın, "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü destek, Gazze politikalarına ilişkin açıklamaları, İran'a yönelik sert söylemleri ve Ukrayna'ya verdiği destekle ABD siyasetinde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyordu.