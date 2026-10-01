Kaynak: AA

Dubai'den Tel Aviv'e doğru yola çıkan ve kokpitte yaşanan şiddetli arbede nedeniyle Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Flydubai uçağına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, yardımcı pilotun kaptan pilotu bıçakladığını belirterek, "Karşımızdaki kişi ya bir teröristti ya da akli dengesi yerinde değildi" ifadelerini kullandı.

FİLM GİBİ KURTULUŞ HİKAYESİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olay hakkında uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Trump, Netanyahu'nun kendisine anlattığı inanılmaz bir kurtuluş hikayesini gazetecilerle paylaştı. İddiaya göre, kokpitten gelen çığlıkları duyan İsrailli bir tesisatçı yolcu, duruma müdahale etmek için harekete geçti.

Hayatında daha önce hiç uçak kullanmamış olan bu yolcu, sadece izlediği televizyon programlarından edindiği bilgilerle kumandayı devraldı ve hızla irtifa kaybeden uçağı burnunu havaya kaldırarak düz uçuş rotasına sokmayı başardı. Trump, bu kahramanlık hikayesini anlatırken temkinli davranmayı da ihmal etmeyerek, "Bana anlatılan hikaye bu, ancak doğruluğunu henüz tamamen teyit edemiyorum" notunu düştü.

UÇAKTA 4 ABD VATANDAŞI VARDI

Yaşanan korku dolu uçuşta Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede uçakta 4 ABD'linin olduğunu doğruladı. Sözcü, Washington'ın yurt dışındaki vatandaşlarının güvenliğini son derece ciddiye aldığını vurgulayarak, Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğunun yerel makamlarla koordinasyon halinde soruşturmayı takip ettiğini ve yolculara her türlü konsolosluk desteğinin sunulacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Olayın perde arkasına dair İsrail basınında yer alan haberler ise durumun vahametini gözler önüne seriyor. Uçak Ürdün hava sahasındayken önce genel acil durum uyarısı olan "7700", kısa süre sonra ise uçağın kaçırıldığını simgeleyen "7500" sinyalini göndermişti.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, Ummanlı olduğu iddia edilen yardımcı pilotun, kaptanı defalarca bıçaklayarak uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalıştığını öne sürdü. Habere göre facia; kabin ekibi ve aralarında tesisatçının da bulunduğu yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girmesi ve saldırgana müdahale etmesiyle önlendi.

Netanyahu uçağın bilinçli bir şekilde düşürülmek istendiğine dair güçlü bulgular olduğunu savunurken, uçuşu gerçekleştiren BAE merkezli hava yolu şirketi Flydubai ise kokpitteki kavganın çıkış nedeninin henüz kesin olarak bilinmediğini açıkladı.