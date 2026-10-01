Başkanlığı bıraktı, hayatı değişti: 6 yıldır bu işi yapıyor

"Kaz soğuğa kışa kendini hazırlıyor. Daha yağlı uluyor, daha güzel oluyor. Eti çok daha leziz oluyor"

Kars’ta kaz yetiştiriciliğinin en önemli aşamalarından biri olan besi döneminde üreticiler, kazlarını kesime hazırlıyor. Yaz boyunca yetiştirilen kazlar, havaların soğumasıyla birlikte daha yoğun beslenmeye başlanıyor. Kars’ta geleneksel kaz yetiştiriciliğinde kar yağışı da kesim dönemi açısından ayrı bir önem taşıyor. Besiciler, kazların karla buluşmasının ardından kesim için uygun döneme geldiğini ifade ediyor. Kar yağışının ardından besiye alınan kazların kesilmesiyle birlikte Kars mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan kaz eti de sofralara ulaşıyor.