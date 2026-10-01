Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla bu akşam düzenlenecek olan geleneksel resepsiyona katılmama kararı aldı. Kararın gerekçesi olarak, sabah saatlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve diğer iki ilçe belediye başkanının gözaltına alınması gösterildi.

Kararı duyuran CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, “Sayın Genel Başkanımız hem Genel Kurul’u izleyecekti hem de devamında Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak resepsiyona katılacaktık. Fakat bu sabah yine hukuksuz bir güne uyandık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in gözaltına alındığını anımsatan Kılıç şunları söyledi:

"İktidara ve muhalefete farklı işleyen bu hukuk uygulaması maalesef devam ediyor. Daha önce Vahap Başkanımızı Sayın Savcı davet etmişti. Kendisi davete icabet etti, gitti, ifadesini verdi ve ayrıldı. Yani çağrıldığında gelen, her şeyi anlatan ve kaçma şüphesi bulunmayan belediye başkanlarının bu şekilde hukuksuz bir yöntemle ve siyasi bir hesaplaşmaya dönüştürülerek gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle bu akşamki resepsiyona katılma kararımızdan vazgeçtik. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu Meclis çalışmalarına katılacak fakat resepsiyona katılmayacaktır.”