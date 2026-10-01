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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Merkezli 10 ilde bazı TikTok başta olmak üzere Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında canlı yayınlar gerçekleştirene yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle sanal devriye kapsamındaki tespitler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda; "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik yakalamaya kararı çıktı. Ekipler, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli yayınlar yaptıkları ve bu yayınlardan gelir elde etmek suçlamasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İSİMLER BELLİ OLDU

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken isimleri de belli oldu. Gözaltına alınan fenomenlerin isimleri şu şekilde:

Onur Sermik

Sinan Kaya

Cansum Kaya

Ferhat Billor

Çağlayan Yıldırım

Elif Akdemir

Onur Can Güzel

Mehmet Emin Citer

Mehmet Aden Arslan

Semih Varol