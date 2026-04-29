ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki savaş başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kremlin danışmanı Yuri Uşakov’un verdiği bilgiye göre, İki lider İran konusunu ele aldı. Putin, ülkenin nükleer programı hakkında fikirler sundu. Kremlin danışmanına göre Putin, Trump’ın İran ateşkesini uzatma kararını destekledi.

Ukrayna konusunda Trump, anlaşmanın yakın olduğuna inanıyor. Uşakov görüşme sonrasında bu değerlendirmeyi yaptı. Putin, Zafer Günü kutlamaları sırasında Ukrayna ateşkesi önerdi. Trump bu öneriye olumlu tepki verdi.

Putin, Trump’a Ukrayna’nın terör yöntemlerine başvurduğunu söyledi. Liderler ayrıca potansiyel ekonomik ve enerji projeleri görüştü. Kremlin danışmanı bu konuları paylaştı.