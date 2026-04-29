ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta ateşkes belirsizliği devam ediyor. ABD ve İran’ın Pakistan’da yapması beklenen görüşme ABD Başkanı Trump’ın hamlesi ile son anda iptal oldu. Trump, zaman zaman İran’ı tehdit ederek kazanan tarafın kendileri olduğunu savunuyor.

Öte yandan iki ülke arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı’nda yoğunlaştı. İran, Lübnan ile İsrail arasında ateşkesin sağlanması sonrası Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açtı ancak ABD ile gerilimin tırmanması sonrası yeniden kapattı. ABD ise İran’ı denizden ablukaya aldı.

SAVAŞIN FATURASI ORTAYA ÇIKTI

Pentagon’un mali işlerden sorumlu birimi, İran’a yönelik askeri faaliyetlerin bugüne kadar ABD’ye yaklaşık 25 milyar dolara mal olduğunu duyurdu. Bu rakam, operasyonun başlangıcından bu yana kamuoyuna sunulan en geniş kapsamlı mali bilanço olarak kayda geçti. Yetkililer tarafından paylaşılan bu veri, savaşın ekonomik etkisinin tahminlerin ötesine geçtiğini ortaya koydu.

KONGRE’DE KRİTİK SUNUM

Pentagon Saymanı Vekili Jules Hurst, söz konusu maliyet tablosunu Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yaptığı sunumda açıkladı. Hurst, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte milletvekillerine kapsamlı bir brifing verdi. Sunumda, operasyonun yalnızca askeri değil, aynı zamanda bütçesel ve stratejik sonuçlarına da dikkat çekildi.

OPERASYONUN ZAMAN ÇİZELGESİ VE ORTAKLIK DETAYI

ABD’nin İran’a yönelik askeri kampanyası 28 Şubat tarihinde başlatıldı. Operasyonun, ABD ile İsrail’in koordinasyon içinde yürüttüğü ortak bir stratejinin parçası olduğu ifade edildi. İki aydır devam eden bu askeri süreç, hem sahada hem de ekonomik cephede etkisini artırarak sürdürüyor.

Yetkililer, harcamaların büyük bölümünün lojistik destek, mühimmat, operasyonel sevkiyatlar ve bölgedeki askeri varlığın güçlendirilmesine ayrıldığını belirtiyor. Ayrıca devam eden süreçte maliyetlerin daha da artabileceği ve Kongre’nin ek bütçe talepleriyle karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

ABD’nin küresel askeri angajmanlarının mali yükü yeniden tartışma konusu olurken, İran operasyonunun uzun vadeli ekonomik etkileri ve sürdürülebilirliği önümüzdeki dönemde Washington gündeminin üst sıralarında yer almaya devam edecek.