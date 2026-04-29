Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında artış yapılmıştı. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşını artırmamıştı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye çıkarıldı.
SGK uzmanı İsa Karakaş emekli maaş zammı için net rakam verdi: Büyük şok yaşayacaklar
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Temmuz ayında yapılacak emekli zammına ilişkin milyonları tedirgin eden açıklamalarda bulundu. Karakaş, emekliler için yüzde 16-18 bandında bir artış öngörürken, en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 5 milyon vatandaşlara "sıfır zam" uyarısını yaptı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memuru 35 bin TL açlık sınırı karşısında refaha erdiremedi. Hayat pahalılığı emeklinin cebini yakıyor. Bu noktada son bir umut gözler temmuz zammına çevrildi.
Emekliler, Ocak ayında 4,84 ve Şubat ayında 2,96 ilk olarak aldı. Mart ayı için de yüzde 1,94 zammı hak eden emekliler böylece üç ayda yüzde 10.04 zammı cebe koydu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zammı üç ayda 10.04 oldu. Memur ve memur emeklilerin üç aylık farkı 6.07 hesaplandı.
SGK uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber canlı yayınında emekli ve memurları ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmelere de değinen Karakaş, son dönemde gündemin değiştiğini belirterek "Üç yıldır uygulanan enflasyonla mücadele programının yükünü emekliler, memurlar ve sabit gelirliler çekti" dedi.
Refah payı ve zam beklentilerinin ertelenebileceğinin altını çizen Karakaş, bu konudaki belirsizliğe dikkat çekti.
Temmuz zammına ilişkin beklentisini de aktaran Karataş şu verileri paylaştı:
“SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16 ile yüzde 18 arasında bir artış bekleniyor.
Memurlar için enflasyonun altında kalma riski var. En düşük emekli maaşı konusunda belirsizlik var."
Karakaş, en düşük emekli maaşı konusunda ciddi bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak "5 milyona yakın kişi bu maaşı alıyor. Gelir testi nasıl yapılacak, kim ne kadar alacak, henüz netleşmiş değil" şeklinde konuştu.
Düzenleme olmadığı takdirde ciddi tepkiler oluşabileceğini söyleyen Karakaş, "Milyonlarca emekli sıfır zamla karşı karşıya kalabilir. Hükümet bunu göze alamaz" dedi.